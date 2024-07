Olimpija pripravljena na novo sezono, v Stožicah v boj za prve točke z novincem iz Ajdovščine

Nogometaši ljubljanske Olimpije so pripravljeni na prvi obračun letošnje Prve Lige Telemach. Nasproti jim bodo stali nogometaši Primorja, ki v najvišjem kakovostnem razredu nastopajo prvič po sezoni 2010/11. 'Sinovi burje' bodo prvi nasprotniki Zmajev, ki ciljajo na sam vrh v letošnji sezoni. Nov trener Zelenih je zadovoljen s pripravami in je s fokusom predvsem pri svoji ekipi.

OGLAS

Slovensko klubsko nogometno sezono bosta v Stožicah otvorila ljubljanska Olimpija in ajdovsko Primorje, ki uradno debitira v prvi slovenski nogometni ligi. Hčerinski klub, NK Primorje, je sicer v preteklost dvakrat osvojil drugo mesto v najvišjem kakovostnem nogometnem tekmovanju v Sloveniji, a je leta 2011 šel v stečaj. Rodil se je nov klub, ND Primorje, ki se je po 13 letih boril za prve točke v Prvi ligi Telemach. Tekmec pa bo Olimpija, ki si letos želi nič manj kot osvojene krone za najboljši klub dežele izpod sončne strani Alp.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zmaji so v letošnjo sezono krenili z novim trenerskim štabom na čelu z nekdanjim nogometašem Real Madrida in takrat izjemno močnega Deportiva iz La Corune, Victorjem Sanchezom. Ekipi sta se pridružila tudi 25-letni Brazilec Thalisson in 23-letni Nemec Benjika Caciel.

Victor Sanchez in športni direktor Goran Boromisa na predstavitveni novinarski konferenci. FOTO: NK Olimpija Ljubljana icon-expand

"Prva tekma kateregakoli tekmovanja je vedno nepredvidljiva, saj nimamo na voljo veliko informacij o nasprotniku. Vedno pa strmimo k temu, da se najbolj posvečamo sebi, naši potrpežljivosti, našim igralcem. Imeli smo zelo dobre priprave na sezono. Seveda pa spoštujemo našega prvega nasprotnika in pričakujemo težko tekmo. So lačna ekipa, ki se je letos prebila v Prvo ligo in ji ne manjka motivacije. Želimo prikazati dobro predstavo in pokazati, kakšen stil igre se lahko od nas pričakuje tudi v bodoče. Naš fokus je nas samih," je o tekmi proti Primorju dejal glavni trener nogometašev iz prestolnice.

Victor Sanchez je v sezoni 2015-16 sedel na klopi Deportiva FOTO: X icon-expand

"Priprave so potekale dobro. Na srečo nismo imeli poškodb, kar je najbolj pomembno. Pripravljenost je na dobri ravni, kot smo si tudi zadali skupaj s kondicijskimi trenerji. V taktičnem smislu se je ekipa izboljšala in dobro razume nove koncepte. Mislim, da smo pripravljeni, da to pokažemo tudi na igrišču. Nadaljevali bomo in stremeli k temu, da bomo še na višjem nivoju, kot smo v tem trenutku." je o pripravah na sezono izpostavil 48-letni nekdanji španski reprezentant.

NK Primorje je v sezonah 1996–97 in 2001–02 osvojilo drugo mesto FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Tako kot nova člana v ekipi, Thalisson in Benjika Caciel, kot tudi ostali se počutijo dobro in sem z njimi zadovoljen. Vse zadetke, ki jih ima trenerski štab, dobro izpolnjujejo in s tem smo zadovoljni," je na kratko opisal stanje v slačilnici nov trener Ljubljančanov.

Victor Sanchez in športni direktor Goran Boromisa na predstavitveni novinarski konferenci. FOTO: NK Olimpija Ljubljana icon-expand

Mladi nadarjeni branilec Olimpije Marcel Ratnik prav tako že komaj čaka, da se nova sezona začne. Najbolj nadarjen nogometaš v vrstah Olimpije je za svoj klub iz otroštva odigral že 103 tekme. "Kdorkoli pride v Stožice bo od sebe dal 100 odstotkov ..." je dejal drugi najvrednejši nogometaš Olimpije, ki ga Transfermarkt ocenjuje na 1,2 milijona evrov.

Marcel Ratnik je za člansko ekipo Olimpije prvič nastopil leta 2021 FOTO: NK Olimpija Ljubljana icon-expand