Olimpija proti Aluminiju do maksimalnega izkupička

Kidričani so imeli precej smole tik pred tekmo, ko sta se na ogrevanju poškodovala Behar Feta in Bamba Susso, poškodovan je tudi Emir Saitoski, zbolel je vratar Matjaž Rozman, tako da so obračun začeli kar oslabljeni.
Živahneje so pričakovano začeli domači, predvsem Antonio Marin je deloval zelo aktivno in ime takoj eno polpriložnost, v 12. minuti pa je sprožil z vrha kazenskega prostora, pri čemer se je Anej Mrežar toliko dotaknil žoge, da je ta končala v vratnici.
Tudi pozneje je imela zasedba Fedeja Bessoneja, v kateri sta med drugimi manjkala kaznovana Jan Gorenc in Dimitar Mitrovski ter tudi poškodovani Veljko Jelenković, ki je že končal sezono, žogo več v posesti, a pravih zamisli za učinkovito zaključevanje akcij ni bilo.
Zato pa so v 43. minuti imeli dotlej nenevarni gosti eno lepših priložnosti dotlej, ko je proti Matevžu Vidovšku stekel Ivijan Svržnjak, sprožil malce z leve strani, ljubljanski vratar pa je bil dobro postavljen.
Tudi v uvodu drugega polčasa je Olimpija, ki je med polčasoma opravila eno menjavo in v slačilnici pustila znova nedorečenega Kelvina Oforija, spet prevzela pobudo, imela nekaj obetavnih situacij in prekinitev, še najkonkretnejši pa je bil poskus Alexa Blanca v 56. minuti, ko je precej z desne strani zadel zunanji del mreže.
V 58. minuti je bil spet nevaren Marin z roba kazenskega prostora, a za malenkost zgrešil cilj. Pet minut pozneje pa so domači le povedli. Blanco je iskal strel malce na desni strani kazenskega prostora, na koncu ga tudi našel in žogo poslal pod prečko za 1:0.
V 66. minuti je v osredje stopil še drugi rezervist Olimpije, saj je Nemanja Motika - pri tem se je poškodoval in moral nekaj minut pozneje zapustiti igro - priigral enajstmetrovko, potem ko ga je zrušil Mrežar. Za strel z bele pike se je odločil Marin in zelo zanesljivo zadel za 2:0.
V 73. minuti so se gosti vrnili v igro, ko je Josip Pejić žogo iz bližine poslal v mrežo za zmanjšanje zaostanka. To je Kidričanom dalo dodaten nalet, zaigrali so nekoliko odločneje, a imeli v 87. minuti tudi nekaj sreče, ko je Olimpija zapravila obetaven protinapad.
Olimpija bo v 30. krogu v sredo gostovala v Celju, Aluminij pa bo v četrtek gostil Muro.
* Izidi, 29. krog:
Primorje - Koper 0:4 (0:2)
Olimpija - Aluminij 2:1 (0:0)
17.30 Mura - Bravo
20.15 Kalcer Radomlje - Celje
