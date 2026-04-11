Olimpija proti Aluminiju do maksimalnega izkupička

Kidričani so imeli precej smole tik pred tekmo, ko sta se na ogrevanju poškodovala Behar Feta in Bamba Susso, poškodovan je tudi Emir Saitoski, zbolel je vratar Matjaž Rozman, tako da so obračun začeli kar oslabljeni.

Živahneje so pričakovano začeli domači, predvsem Antonio Marin je deloval zelo aktivno in ime takoj eno polpriložnost, v 12. minuti pa je sprožil z vrha kazenskega prostora, pri čemer se je Anej Mrežar toliko dotaknil žoge, da je ta končala v vratnici.

Tudi pozneje je imela zasedba Fedeja Bessoneja, v kateri sta med drugimi manjkala kaznovana Jan Gorenc in Dimitar Mitrovski ter tudi poškodovani Veljko Jelenković, ki je že končal sezono, žogo več v posesti, a pravih zamisli za učinkovito zaključevanje akcij ni bilo.

Zato pa so v 43. minuti imeli dotlej nenevarni gosti eno lepših priložnosti dotlej, ko je proti Matevžu Vidovšku stekel Ivijan Svržnjak, sprožil malce z leve strani, ljubljanski vratar pa je bil dobro postavljen.