Olimpija proti favoriziranemu Noahu za uvrstitev v konferenčno ligo

Nogometaši ljubljanske Olimpije so pred zadnjo stopničko na poti do uvrstitve v konferenčno ligo. Še zadnji tekmec, ki jim lahko prepreči evropsko jesen, je Noah iz Armenije, ki ga danes gostijo v Stožicah. Zmaji se zavedajo, kako težka in pomembna tekma je pred njimi, a pred obračunom zagotavljajo, da so nanj pripravljeni. S prenosom prve tekme med Ljubljančani in Armenci na Kanalu A in VOYO začnemo ob 19.50.

Olimpija - Noah FOTO: Kanal A icon-expand

"Vemo, kako posebne so tekme play-offa za ekipo, igralce in navijače. Evropa je vedno posebna zgodba," pred tekmo od odgovornosti ni bežal branilec Ljubljančanov Ahmet Muhamedbegović.

Ahmet Muhamedbegović pred tekmo z Noahom FOTO: NK Olimpija icon-expand

"Zavedamo se tudi, da nas ne čaka lahka tekma, saj so vse ekipe v tej fazi tekmovanja zelo kakovostne. Igramo doma, torej moramo dati vse od sebe. Ne 100, ampak 105 odstotkov," je na novinarski konferenci dan pred obračunom še poudarjal Muhamedbegović.

Olimpija sicer letos ni v najboljši formi. Evropsko pot je začela s porazom proti kazahstanskemu Kairatu in nazadovala v kvalifikacije za konferenčno ligo, nato z več težavami, kot se je od nje pričakovalo, odpravila andorski Inter D'Escaldes, nazadnje pa po podaljških ugnala albansko Egnatio. Blestečih predstav ne kažejo niti v domačem prvenstvu, na petih tekmah so vknjižili tri zmage in dva poraza, proti Celju so izgubili s kar 5:0, to nedeljo pa so potem, ko so dolgo vodili, izgubili še proti Kopru. A Muhamedbegović je prepričan, da jim lahko uspe veliki met proti favoriziranemu Noahu.

"Dobro smo se pripravili na tekmo in verjamem, da bo to dovolj. Z navijači, ki nam bodo dali veter v hrbet, mislim, da nam lahko skupaj uspe dobra tekma," je sklenil branilec zmajev. Neprepričljiv uvod zmajev v novo sezono pa je že prinesel menjavo na mestu trenerja. Po le sedmih tekmah se je vodstvo ljubljanskega kluba Portugalcu Jorgeju Simau zahvalilo za sodelovanje, namesto njega pa postavilo Erwina van de Looija.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nizozemski strateg pa danes ne bo mogel računati na vratarja Matevža Vidovška, še vedno pa ni znano, ali bo za obračun z Noahom na voljo kapetan Agustin Doffo. Ali se bodo zmaji uspeli zoperstaviti trdoživim Armencem, boste lahko v živo izvedeli na Kanalu A in VOYO, s prenosom začnemo ob 19.50.

Olimpija - Noah, danes ob 19.50 na Kanalu A in VOYO FOTO: Kanal A icon-expand