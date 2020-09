Olimpija proti Gorici do druge zaporedne zmage

Po mirnem uvodu, v katerem je iz zavidljivega položaja slabo streljal Mathias Oyewusi, je na igrišču zagospodarila Olimpija in takoj povedla. V 13. minuti so Ljubljančani na levi strani dobro kombinirali, podajo Michaela Pavlovićapa je pred vrati v mrežo preusmeril Đorđe Ivanović, ki je zadel še tretjič v prvenstvu.

V 18. minuti je znova poskusil Ivanović, a je bil Likar po strelu od strani pozoren. Srbski napadalec je bil znova na delu v 20. minuti, ko je lepo akcijo s kota zaključil preslabo, da bi premagal dobro postavljenega Likarja. VarovanciGordana Petrića so prvič zapretili v 30. minuti, ko je iz prostega strela dlani Žige Freliha ogrel Goran Cvijanović.

V drugem polčasu je znova v uvodnih minutah zapretil Oyewusi, ki je bil s petih metrov po podaji s kota nenatančen z glavo. V 53. minuti je do zaključnega strela znova prišel Ivanović, ki mu je Likar strel obranil,Timiju Maxu Elšnikupa odbite žoge ni uspelo poslati za hrbet novogoriškega vratarja.

V 56. minuti je imela Olimpija znova lepo priložnost za povišanje vodstva, a je v dvoboju z vratarjem Likarjem zelo slabo streljal Jan Andrejašič. Zeleno-beli so imeli še naprej več od igre, Gal Kurež je v 70. minuti streljal mimo vrat, pri gostih pa je do strela od daleč prišel Chinwendu Nkama, a Frelih ni imel pretiranega dela.

Novogoričani so v zadnjih minutah poskušali ogroziti Olimpijo, a so bili domači v obrambi zbrani in so zanesljivo pripeljali tekmo do konca. Nogometaše Olimpije v 6. krogu v nedeljo čaka gostovanje v Mariboru, Goričani bodo v soboto gostovali v Domžalah.