Olimpija proti Slovanu v lov na prve evropske točke

Tekmo bodo sodili Grki, glavni sodnik bo Tasos Sidiropulos, pomočnika Polihronis Kostaras in Lazaros Dimitriadis, četrti sodnik Ioannis Papadopoulos in sodnika v sobi za VAR Vassilis Fotias ter Aristotelis Diamantopoulos.

Olimpija je skupinski del Konferenčne lige začela z na papirju najtežjim gostovanjem proti velikemu favoritu skupine Lillu in izgubila z 2:0. Grenkobo uvodnega poraza pa lahko nogometaši ljubljanske ekipe popravijo na prvi domači tekmi evropske jeseni proti Slovanu iz Bratislave. Aktualni slovaški prvak, ki je trikrat že igral v skupinskem delu Lige Evropa in enkrat v skupinskem delu Konferenčne lige, velja za drugega favorita skupine, a Ljubljančani so odločni, da Slovakom pokvarijo načrte.