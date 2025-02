Olimpija, Celje in Koper v četrtfinalu nogometnega pokala

Ilirija, ki jo po novem vodi Darko Karapetrović , je do dvoboja z Olimpijo izločila kisovško Svobodo, Arne Tabor, Litijo in Turnišče, tokrat pa naletela na previsoko oviro. Olimpija, nazadnje pokalni prvak v sezoni 2022/23, je povedla v sedmi minuti prek Jurgena Celhake , v 44. pa podvojila prednost prek Alexa Blanca . V 52. minuti je na 3:0 povišal Antonio Marin .

Celje, pokalni prvak 2004/05, je igralo proti drugoligašu Taboru iz Sežane, ki je pred tem izločil Košano, Izolo in Dravo, in hitro prišlo do prednosti. Potem ko je v 10. minuti dvakrat zadelo prečko (skupaj pa kar štirikrat), je povedlo v 17. minuti, ko je Žan Karničnik zadel iz bližine. Na 2:0 v korist Celjanov, ki so pred tem ugnali Hodoš in Dravinjo, je povišal nekdanji član Tabora Klemen Nemanič v 25. minuti.

Mihael Briški je v 33. minuti zanesljivo izvedel enajstmetrovko za zmanjšanje sežanskega zaostanka, v 57. minuti pa je Inigo Eguaras spet povečal celjsko prednost. Matevž Medič Slaček je v 81. minuti spet Kraševce približal, ko je zadel za 2:3, česa več pa gostom ni uspelo doseči.