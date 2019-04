Olimpija gladko v finale nogometnega pokala

Nogometaši Olimpije so prvi finalisti slovenskega pokala. Potem ko so proti Aluminiju dobili že prvo tekmo v Kidričevem (2:1), so bili boljši tudi na povratni tekmi. Za zmago se Ljubljančanom ni bilo potrebno posebno naprezati, še tiste zadnje dvome so razblinili po 20 minutah igre, ko so povedli z 2:0.

Gostitelje je v vodstvo popeljal Rok Kronaveter, ki je uspešno izvedel prosti strel s približno 20 metrov. Na 2:0 je povišal Stefan Savić, ki je lepo zaključil protinapad in podajo Asmirja Suljića. V 43. minuti se je izkazal gostujoči vratar Matija Kovačić, ki je z atraktivno parado ubranil mojstrsko izveden prosti strel Siniše Brkića.

V 69. minuti je Kronaveter dosegel svoj drugi gol na tekmi, potem ko je uspešno izvedel enajstmetrovko, ki jo je sodnik Nejc Kajtazović dosodil po prekršku Sanina Muminovića nad Juciem Lupeto. Olimpija je po tem imela še nekaj priložnosti, še eno je izkoristil Savić, v 87. minuti je bil uspešen z glavo, in sicer po natančni podaji z leve strani Roka Kidriča.

Olimpija se bo 30. maja v Celju v finalu pomerila z Mariborom ali Muro, ki bosta povratno tekmo v Murski Soboti odigrala v sredo, prvo tekmo je z 1:0 dobil Maribor.

Izid:

Olimpija - Aluminij 4:0 (2:0)

Kronaveter 10., 69., Savić 19., 87.