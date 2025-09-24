Svetli način
Nogomet

Olimpija prvič pod vodstvom Argentinca: Za zmago zadel povratnik Lucas

Ljubljana, 24. 09. 2025 20.03 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V.
Komentarji
1

Nogometaši ljubljanske Olimpije so v pokalni tekmi proti Domžalam nastopili še pod vodstvom četrtega trenerja v letošnji sezoni. Argentinec Federico Bessone je ob debiju na ljubljanski klopi vknjižil zmago (1:0), potem ko je edini zadetek v 77. minuti dosegel povratnik po poškodbi Pedro Lucas.

Trener Domžal Tonči Žlogar je na gostovanju v Stožicah kar občutno zarotiral udarno postavo, medtem ko si argentinski strateg Federico Bessone tega na svojem debiju preprosto ni mogel privoščiti. Argentinec je za dober začetek v novo zgodbo seveda potreboval zmago in napredovanje.

Bessone je ob igrišču deloval zelo energično, svoje varovance je ves čas podpiral in bodril, saj je njihova samozavest po slabem uvodu v sezono in že tretji menjavi trenerja že pošteno načeta.

Olimpija je bila v prvem delu igre boljši nasprotnik, imela tudi nekaj zrelih priložnosti za morebitno vodstvo, a Domžalčani so na odmor odšli brez prejetega zadetka, potem ko je nekaj odličnih obramb zbral vratar Tsogkas Konstantinos.

Preberi še Maribor z rekordno uradno zmago v naslednji krog pokala

V drugem polčasu je bila zgodba podobna, terenska premoč Zmajev pa je bila še bolj izrazita. Opaziti je bilo zametke novega trenerja, ki je ob prihodu v prestolnico napovedal, da njegov nogomet sloni na igri s posestjo. 

V 70. minuti je za nekaj optimizma na napol praznih tribunah Stožic poskrbel Pedro Lucas, ki je v dresu zeleno-belih na domačem stadionu zaigral po skoraj letu dni odsotnosti zaradi poškodbe. In prav brazilski napadalec je sedem minut po vstopu v igro Olimpijo popeljal do zasluženega vodstva. 

Ljubljančani so kljub pritisku gostov uspeli zadržati prednost do konca tekme in si tako priboriti napredovanje, Bessone pa prvo zmago na klopi aktualnih državnih prvakov. 

Izidi, slovenski pokal, 2. krog:

Olimpija Ljubljana - Domžale 1:0 (0:0)

Žalec - Celje 0:6 (0:3)

Šampion - Rudar 1:8 (0:4)

Slovan - Bravo 1:2 (1:1)

Makole - Podvinci 2:1 (2:1)

Videm - Bistrica 1:3 (1:0)

Boč Poljčane - Zavrč 1:2 (0:2)

nogomet olimpija domžale slovenski pokal
KOMENTARJI (1)

MiliVanili65
24. 09. 2025 21.17
Igra pa tema totalna😪
ODGOVORI
0 0
