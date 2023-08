Olimpija remizirala v Bakuju, jeseni v Konferenčni ligi

Azerbajdžanci so se uvrstili v skupinski del evropske lige, potem ko so prvo tekmo v Ljubljani dobili z 2:0. Slovenski prvak pa bo igral v skupinskem delu konferenčne lige. Žreba skupin bosta v petek v Monaku.

Olimpija se je zavedala velikega zaostanka s prve tekme, a se vseeno ni predala vnaprej, čeprav ni več mogla računati na Svita Sešlarja, ki je prestopil v drugo turško ligo, in kaznovanega branilca Davida Sualeheja. Na kar enakovredni tekmi je tudi slovenski prvak na trenutke pokazal, da je lahko nevaren, za razliko od prve tekme pa je tudi zadel, kar pa je bilo premalo za evropsko ligo.

Ljubljančani so napovedali pogumno predstavo in so te napovedi, sicer s skromnim številom strelov, v prvem polčasu deloma uresničili, čeprav so se po 24 minutah znašli v še višjem zaostanku. Takrat je Aljaž Krefl naredil prekršek nad Leandrom Andradejem, po pregledu posnetkov pa so sodniki pokazali na belo piko. Z nje je bil zanesljiv Tural Bajramov.