Olimpija s polnim izkupičkom iz Kopra, uspešna tudi Mura in Bravo

Olimpija je v Kopru zanesljivo prišla do treh točk, s katerimi se je navijačem odkupila za domači spodrsljaj proti Bravu v prejšnjem krogu. Če je imela v zadnjih tekmah nekaj težav z učinkovitostjo, je bilo tokrat ravno nasprotno. Izkoristila je namreč večino svojih priložnosti, tri že v prvem polčasu, ko je opravila večino dela. Prvo ime tekme je bil Raul Alexander Florucz, ki je dosegel dva gola, pri drugem golu pa je bil podajalec. Olimpija je že vodila s 4:0, Koper pa je zaostanek znižal z dvema enajstmetrovkama.

Že začetek je napovedoval lepo nogometno predstavo. Obe ekipi sta začeli napadalno, jasno sta pokazali, da ju točka ne bi zadovoljila. Koprčani so bili nekoliko aktivnejši in nevarnejši, a v deveti minuti so povedli Ljubljančani, ki so kaznovali napako Koprčanov pred vrati. Ahmed Ankrah je v kazenskem prostoru nespretno podajal žogo, do katere se je dokopal Raul Alexander Florucz, ki je obkrožen s tremi koprskimi igralci prišel do strela z obrata, ta ni bil močan, a natančen, žoga je ob levi vratnici končala v mreži.

Po zadetku je ritem igre nekoliko padel, na začetku druge polovice pa je tekma spet postala bolj živahna. Predvsem po zaslugi gostov, ki so do odmora svojo premoč kronali še z dvema goloma. Prvega je v 31. minuti po kotu, ki ga je izvedel Florucz, z glavo dosegel Marcel Ratnik, drugega pa po protinapade Florucz, ta je izkoristi prodor in podajo Davida Sualeheja in s strelom z desne strani s pomočjo vratnice še enkrat premagal Jana Koprivca.