Olimpija s polnim izkupičkom iz Murske Sobote

Mura in Olimpija v uvodu tekme nista pokazali posebej razburljive predstave, šele v 20. minuti je s strelom poskusil Diogo Bezerra , vendar je bil vratar Matevž Vidovšek na mestu. Le malce pozneje pa je ljubljanska vrata zgrešil Aljaž Antolin . Gostujoči strateg Victor Sanchez pa je moral že po 25 minutah poseči po prvi menjavi, saj je Alex Blanco dobil udarec po ahilovi tetivi, zamenjal ga je Charles Thalisson .

Je pa imela ljubljanska zasedba v 33. in 34. minuti dva nevarna strela, Marcelu Ratniku je poskus obranil Florijan Raduha, Thalissonu pa je pred golovo črto strel blokiral eden domačih branilcev. Ljubljančani so odločneje in napadalneje začeli drugi polčas, a posebej nevarni niso bili, tudi poskus Agustina Doffa v 55. minuti je zletel čez Murina vrata.

V 67. minuti pa je ljubljanska zasedba povedla, najprej je Raul Florucz poskusil s strelom v osrčju kazenskega prostora, Raduha je žogo odbil, a je ta prišla do Marka Bresta, ki mu je ni bilo težko poslati v mrežo za 1:0. Takoj zatem je imel Brest novo lepo priložnost, vendar je z glavo iz bližine žogo poslal previsoko, v 71. minuti pa je čez gol meril še s strelom z nogo.