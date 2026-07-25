Olimpija še naprej brez točk in zadetkov, tokrat boljša Mura

Kot prvi se je v šesti minuti v lepi priložnosti znašel Dimitar Mitrovski, čigar poskus pa je uspela blokirati domača obramba. Uvodna nadvlada zmajev se jim ni obrestovala, gostitelji so do vodstva prišli po prvi resni priložnosti. Po dokaj nenevarnem predložku je skok dobil visokorasli napadalec Robert Čakš, ki je premagal Matevža Vidovška, slovenski vratar je bil pri zadetku nekoliko izgubljen.
V 32. minuti bi zmaji skorajda prišli do izredno zanimivega izenačenja. Sprožil je Dino Kojić, žoga pa se je odbila od nič hudega slutečega Marvina Cunija in skoraj presenetila domačega vratarja Žigo Fermiška. V 41. minuti bi lahko domači povedli že z 2:0, a je žoga po odličnem strelu Šimuna Butića stresla prečko. Čarno-bejli so tako uspeli na odmor odnesti minimalno prednost.
Če so varovanci Miša Brečka v prvi polovici igre kazali dokaj spodbudno igro v napadu, je bila zgodba v drugem polčasu popolnoma drugačna. Zmaji so sicer imeli terensko premoč, a si niso ustvarili praktično nobene resnejše priložnosti. Domači so z disciplinirano igro v obrambi prišli do prve letošnje zmage in imajo na lestvici zdaj štiri točke.
Ranljiva obramba in brezzobi napad, tako bi lahko opisali igro Olimpije na prvih dveh prvenstvenih tekmah v novi sezoni. Zmaji so tako po več kot 180 minutah igre še vedno brez točk in brez doseženega zadetka. V naslednjem krogu jih čaka domače srečanje z evropskim Aluminijem iz Kidričevega. Muraši pa se bodo odpravili na gostovanje v Lendavo, kjer jih čaka prvi letošnji prekmurski derbi proti Nafti.
Izidi prve slovenske lige, 2. krog, 25. julij
Mura - Olimpija 1:0 (1:0)
Čakš 12.
20.15 Maribor - Brinje Grosuplje
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