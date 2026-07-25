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Nogomet

Olimpija še naprej brez točk in zadetkov, tokrat boljša Mura

Murska Sobota, 25. 07. 2026 20.09 pred 50 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Olimpija - Mura

Olimpija nadaljuje s slabim uvodom v letošnjo sezono slovenske Prve lige. Zmaji so klonili še na drugi zaporedni tekmi, tokrat so bili boljši nogometaši domače Mure, ki so slavili z 1:0. Varovanci Miša Brečka so imeli žogo veliko v svojih nogah, a znova niso uspeli zatresti nasprotnikove mreže.

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Kot prvi se je v šesti minuti v lepi priložnosti znašel Dimitar Mitrovski, čigar poskus pa je uspela blokirati domača obramba. Uvodna nadvlada zmajev se jim ni obrestovala, gostitelji so do vodstva prišli po prvi resni priložnosti. Po dokaj nenevarnem predložku je skok dobil visokorasli napadalec Robert Čakš, ki je premagal Matevža Vidovška, slovenski vratar je bil pri zadetku nekoliko izgubljen.

V 32. minuti bi zmaji skorajda prišli do izredno zanimivega izenačenja. Sprožil je Dino Kojić, žoga pa se je odbila od nič hudega slutečega Marvina Cunija in skoraj presenetila domačega vratarja Žigo Fermiška. V 41. minuti bi lahko domači povedli že z 2:0, a je žoga po odličnem strelu Šimuna Butića stresla prečko. Čarno-bejli so tako uspeli na odmor odnesti minimalno prednost.

Mura - Olimpija
Mura - Olimpija
FOTO: NŠ Mura

Če so varovanci Miša Brečka v prvi polovici igre kazali dokaj spodbudno igro v napadu, je bila zgodba v drugem polčasu popolnoma drugačna. Zmaji so sicer imeli terensko premoč, a si niso ustvarili praktično nobene resnejše priložnosti. Domači so z disciplinirano igro v obrambi prišli do prve letošnje zmage in imajo na lestvici zdaj štiri točke.

Ranljiva obramba in brezzobi napad, tako bi lahko opisali igro Olimpije na prvih dveh prvenstvenih tekmah v novi sezoni. Zmaji so tako po več kot 180 minutah igre še vedno brez točk in brez doseženega zadetka. V naslednjem krogu jih čaka domače srečanje z evropskim Aluminijem iz Kidričevega. Muraši pa se bodo odpravili na gostovanje v Lendavo, kjer jih čaka prvi letošnji prekmurski derbi proti Nafti.

Izidi prve slovenske lige, 2. krog, 25. julij

Mura - Olimpija 1:0 (1:0)
Čakš 12.

20.15 Maribor - Brinje Grosuplje

prva liga olimpija mura čakš brečko

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KOMENTARJI2

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Cupko
25. 07. 2026 20.59
Taka Olimpija se bo borila za obstanek ne za prvaka. Katastrofalno kadrovanje Deliusa in njegovega Turka. Za malo denarja, malo muzike
Odgovori
0 0
Martinović
25. 07. 2026 20.24
Mura bo v aktualnem prvenstvu igrala vidno vlogo.
Odgovori
0 0
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