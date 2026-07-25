Olimpija še naprej brez točk in zadetkov, tokrat boljša Mura

Kot prvi se je v šesti minuti v lepi priložnosti znašel Dimitar Mitrovski, čigar poskus pa je uspela blokirati domača obramba. Uvodna nadvlada zmajev se jim ni obrestovala, gostitelji so do vodstva prišli po prvi resni priložnosti. Po dokaj nenevarnem predložku je skok dobil visokorasli napadalec Robert Čakš, ki je premagal Matevža Vidovška, slovenski vratar je bil pri zadetku nekoliko izgubljen.

V 32. minuti bi zmaji skorajda prišli do izredno zanimivega izenačenja. Sprožil je Dino Kojić, žoga pa se je odbila od nič hudega slutečega Marvina Cunija in skoraj presenetila domačega vratarja Žigo Fermiška. V 41. minuti bi lahko domači povedli že z 2:0, a je žoga po odličnem strelu Šimuna Butića stresla prečko. Čarno-bejli so tako uspeli na odmor odnesti minimalno prednost.