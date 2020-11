Olimpija se še naprej krepi

Ivan Močinić je svojo kariero začel pri HNK Rijeka, pri kateri je iz mladinskih selekcij prestopil k članski. Za ta hrvaški klub je v petih letih zbral 140 nastopov in pet zadetkov ter šest asistenc. Za Rijeko je 8-krat zaigral v Ligi Evropa. Pohvali se lahko tudi z dvema lovorikama, ki ju je osvojil s tem klubom, in sicer z naslovom hrvaškega pokalnega prvaka ter naslovom hrvaškega državnega prvaka. Leta 2016 je odšel v dunajski Rapid, za katerega je zabeležil 24 nastopov. Avstrijci so takrat Rečanom odšteli 3 milijone evrov odškodnine. Na začetku lanske sezone se je pridružil Istri, sedaj pa je postal novi član Olimpije, s katero je, kot piše na uradni klubski spletni strani, sklenil pogodbo do konca sezone 2020/2021.