Olimpija si je z zmago zagotovila naslov jesenskega prvaka

Olimpija je izkoristila sobotni spodrsljaj Maribora (v Ljudskem vrtu je izgubil proti kranjskemu Triglavu z 0:2) in po današnji zmagi nad Bravom v Šiški znova povečala svojo prednost na lestvici na pet točk in si zagotovila naslov jesenskega prvaka.

Mestni obračun so bolje pričeli gostujoči igralci v zelenih dresih, navkljub izraziti terenski premoči pa je bilo prvič vroče pred njihovimi vrati. Po kombinirani akciji je žoga prišla do Mustafe Nukića, njegov močan strel z roba kazenskega prostora pa je vratar Nejc Vidmar zaustavil. Izbranci gostujočega trenerja Safeta Hadžića so prvo nevarno akcijo uprizorili v 13. minuti, zvit lob strel Luke Menala pa je ubranil domači vratar Igor Vekić. Zeleno-beli so v 20. minuti ostali brez Endrija Čekičija, njegov položaj v konci napada pa je zasedel robustni napadalec Jucie Lupeta.

Olimpijina igra v nadaljevanju ni stekla, igrala je dokaj nepovezano, manjkala je tudi ideja in navdih posameznika. Bolj nevarna je bila domača ekipa, predvsem v 24. minuti, ko se je po globinski podaji v lepem položaju za zadetek znašel Aljoša Matko, a je bil Vidmar v pravem trenutku na pravem mestu. Olimpija je znova zagrozila v 35. minuti, po kotu z desne strani je bil najvišji Macky Bagnack, po njegovem strelu z glavo pa se je izkazal Igor Vekić.

Domači čuvaj mreže je v še večjem sijaju zablestel šest minut kasneje, ko je - po prekršku Ovbokha Agboyija nad Stefanom Savićem je glavni sodnik Matej Jug nemudoma pokazal na belo točko - najprej ubranil 11-metrovko trenutno prvemu strelcu slovenske lige Anteju Vukušiću, ki tudi po "idealnem odbitku" žoge v drugem poskusu ni spravil za Vekićev hrbet.

tekma

Olimpija je bolje pričela drugo polovico tekme. Že v 50. minuti se je po kombinirani akciji s Savićem v lepi priložnosti znašel Vukušić, njegov strel z 12 metrov pa je zletel visoko prek domačih vrat. Le tri minute kasneje je bilo vroče v kazenskem prostoru Olimpije, po podaji Besarta Abdurahimija z desne strani se je v lepi priložnosti znašel Gal Primc, njegov strel z glavo pa je bil mlahav, Vidmar ga je zaustavil.

Hadžićevi varovanci so v nadaljevanju zavladali na igrišču in vse bolj stiskali obroč pred domačimi vrati. Vekić je bravurozno posredoval po strelih Menala z roba kazenskega prostora v 56. minuti, Vitje Valenčiča iz neposredne bližine v 60. minuti ter Vukušića z desetih metrov (znova je streljal previsoko) v 63. minuti ostala nedotaknjena. Bravo je zaustavil prvi frontalni nalet slovitega mestnega tekmeca, drugega pa ni zmogel. V 74. minuti je Savić premešal domačo obrambo, žoga pa je po njegovem strelu kar dvakrat zadela okvir vrat. V 75. minuti je po pravem "fliperju" in z zvrhano mero sreče Vukušić vendarle popeljal Olimpijo v vodstvo z 1:0, zgolj tri minute kasneje pa je Lupeta po kombinirani akciji povišal na 2:0. V taboru Olimpije so si pošteno oddahnili, a le do 83. minute, ko je rezervist Ibrahim Mensah po napaki domače obrambe znižal na 1:2. V končnici dvoboja so znova malce trepetali, na koncu pa vendarle zasluženo osvojili vse tri točke.

Izid;

Bravo - Olimpija 1:2 (0:0)

lestvica