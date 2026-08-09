Olimpija tone vse globlje: Kaos z dresom, obupna igra in bes navijačev

Že nekaj minut pred prvim sodnikovim žvižgom je bilo jasno, da pri Olimpiji marsikaj ne deluje tako, kot bi pri enem največjih slovenskih klubov moralo. Matevž Vidovšek je namreč na zelenico stadiona Z'Dežele zakorakal v sivi trening majici, razvlečeni čez moder vratarski dres. Dolgoletni vratar zeleno-belih je imel pripravljen moder komplet, a ker so v modrem igrali tudi Celjani, sodnik takšne kombinacije razumljivo ni dovolil. Težava? Rezervnega vratarskega dresa očitno ni bilo.

Nesporazum Matevža Vidovška in Jošta Urbančiča je izkoristil 18-letni debitant Tilen Letonja. FOTO: David Valant

Zaplet je celo nekoliko zamaknil začetek srečanja, po tekmi pa je voditelj studia Šport TV Žiga Ikić razkril še precej bolj neprijetno ozadje. Po njegovih informacijah Olimpija uradnemu opremljevalcu Pumi dolguje denar, zaradi česar naj ta v Ljubljano ne bi poslal celotne naročene pošiljke opreme. Če navedbe držijo, je prizor slovenskega reprezentanta in enega najbolj prepoznavnih obrazov Olimpije, ki mora derbi braniti v trening majici, precej več kot zgolj bizarna anekdota. Je skoraj simbol trenutnega stanja kluba, pri katerem se težave očitno ne ustavijo več le pri rezultatih na igrišču.

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Spremenjeno Celje je bilo vseeno precej boljše

Nekaj minut pozneje se je klavrna podoba Olimpije z roba igrišča preselila še na zelenico. Zmaji so proti močno spremenjenemu Celju prikazali bledo, počasno in brezidejno predstavo ter na koncu povsem zasluženo ostali praznih rok. Trener Jugoslav Trenčovski po tekmi ni iskal izgovorov: "Igramo bledo, igramo obupno." Še toliko bolj skrb vzbujajoče za Ljubljančane je, v kakšnih okoliščinah je do zmage prišel njihov tekmec. Celjani so imeli za seboj naporno evropsko gostovanje v Armeniji in zahtevno pot domov, Vitor Campelos pa je ob zgoščenem ritmu močno premešal začetno enajsterico. Svit Sešlar, Mario Kvesić, Armandas Kučys, Mark Zabukovnik in še nekateri nosilci igre niso začeli tekme.

Olimpija bi morala imeti prednost v svežini, a je na igrišču ni bilo opaziti. Prav nasprotno. Celjani so delovali hitreje, odločneje in nevarneje, Ljubljančani pa so se prevečkrat izgubljali v počasni in predvidljivi igri. Končnih 1:0 je bilo za goste celo prizanesljivih, saj so domači zapravili še nekaj lepih priložnosti za prepričljivejšo zmago. Trenčovski je po tekmi Celjanom športno čestital in priznal, da si je njegova ekipa poraz zaslužila. "Posebej v drugem polčasu nismo spoštovali določenih principov. Naredili smo preveč tehničnih napak, imeli napačne povezave in rotacije. Če me vprašate, ali sem zadovoljen – seveda nisem. V celotni ekipi je razočaranje," je povedal.

Jugoslav Trenčovski FOTO: David Valant

Presenetila ga je tudi močno spremenjena zasedba slovenskih prvakov. "Začetna postava Celja nas je presenetila. Mislil sem celo, da so nas nekoliko podcenili, toda na koncu se je izkazalo, da smo si to očitno zaslužili s tem, kako smo igrali. Predvsem v drugem polčasu je bila zmaga Celja povsem zaslužena." Trener Olimpije pri analizi težav ni ostal le pri posameznih napakah. "Potrebujemo več raznovrstnih igralcev in nogometaše z večjo mentalno hitrostjo. Igramo prepočasi, naši igralci pa imajo preveč podobne karakteristike. To je stanje, ki sem ga podedoval, in upam, da bomo določene stvari izboljšali." Še bolj neposreden je bil ob vprašanju o nezadovoljstvu navijačev in vse slabši energiji okoli kluba. "Igralci to čutijo, predvsem domači. Razumem tudi navijače. Mi igramo bledo, igramo obupno. Olimpija si zasluži biti na vrhu lestvice," je priznal Trenčovski.

"Cirkus se seli v Celje"

In prav navijači so bili v Celju ponovno zelo glasni. "Cirkus se seli v Celje," so Green Dragons napovedovali že pred derbijem. Besede so nato podkrepili tudi na tribuni. Potem ko so na prejšnji tekmi svojo kritiko vodstva izrazili s podobo predsednika Adama Deliusa kot klovna, je tokrat osrednje mesto zavzel direktor kluba Igor Barišić. Na njegov račun je bilo mogoče slišati tudi številna precej manj izbirčna skandiranja.

Tokrat je bil na tapeti Igor Barišić. FOTO: David Valant

Gre za novo poglavje vse bolj odprtega spora med najzvestejšimi navijači in vodstvom Olimpije. Slabi rezultati, vprašanja o delovanju kluba in zdaj še nenavaden zaplet z opremo zagotovo ne pomagajo ustvarjati mirnejšega okolja. "Manjka nam pozitivna vibracija, pozitivna energija," je priznal Trenčovski. Olimpija jo bo morala najti hitro. Ljubljančani so se pred dnevi na raftingu skušali povezati in zgraditi boljšo ekipno kemijo. Po porazu si Celjani niso mogli pomagati in so na družbenih omrežjih hudomušno zapisali: "Za takšno skupinsko veselje rafting ni potreben."

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Trenčovski sicer vztraja, da team building ni bil napaka. "Moramo nadaljevati s takšnimi stvarmi in igralcem vrniti mentalno stabilnost. Mislim, da je težava predvsem v mentaliteti in velikem pritisku, ki ga čutijo." A pritisk bo po takšni predstavi le še večji, še posebej ob dejstvu, da jih konec tedna čaka večni derbi z Mariborom.