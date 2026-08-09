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Nogomet

Olimpija tone vse globlje: Kaos z dresom, obupna igra in bes navijačev

Celje, 09. 08. 2026 14.37 pred enim dnevom 4 min branja 39

Avtor:
Simon Valant
Green Dragons

Če je bila siva trening majica Matevža Vidovška na tekmi v Celju simbol kaosa okoli Olimpije, je bila predstava na igrišču le še nadaljevanje precej klavrnega večera Ljubljančanov. Zmaji so proti močno spremenjenemu Celju delovali brezidejno, počasno in povsem nenevarno, trener Jugoslav Trenčovski pa po zasluženem porazu ni olepševal: "Igramo bledo, igramo obupno." Medtem je s tribun znova grmelo proti vodstvu kluba, nezadovoljstvo Green Dragonsov pa je vse glasnejše.

Že nekaj minut pred prvim sodnikovim žvižgom je bilo jasno, da pri Olimpiji marsikaj ne deluje tako, kot bi pri enem največjih slovenskih klubov moralo. Matevž Vidovšek je namreč na zelenico stadiona Z'Dežele zakorakal v sivi trening majici, razvlečeni čez moder vratarski dres.

Dolgoletni vratar zeleno-belih je imel pripravljen moder komplet, a ker so v modrem igrali tudi Celjani, sodnik takšne kombinacije razumljivo ni dovolil. Težava? Rezervnega vratarskega dresa očitno ni bilo.

Nesporazum Matevža Vidovška in Jošta Urbančiča je izkoristil 18-letni debitant Tilen Letonja.
Nesporazum Matevža Vidovška in Jošta Urbančiča je izkoristil 18-letni debitant Tilen Letonja.
FOTO: David Valant

Zaplet je celo nekoliko zamaknil začetek srečanja, po tekmi pa je voditelj studia Šport TV Žiga Ikić razkril še precej bolj neprijetno ozadje. Po njegovih informacijah Olimpija uradnemu opremljevalcu Pumi dolguje denar, zaradi česar naj ta v Ljubljano ne bi poslal celotne naročene pošiljke opreme.

Če navedbe držijo, je prizor slovenskega reprezentanta in enega najbolj prepoznavnih obrazov Olimpije, ki mora derbi braniti v trening majici, precej več kot zgolj bizarna anekdota. Je skoraj simbol trenutnega stanja kluba, pri katerem se težave očitno ne ustavijo več le pri rezultatih na igrišču.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spremenjeno Celje je bilo vseeno precej boljše

Nekaj minut pozneje se je klavrna podoba Olimpije z roba igrišča preselila še na zelenico. Zmaji so proti močno spremenjenemu Celju prikazali bledo, počasno in brezidejno predstavo ter na koncu povsem zasluženo ostali praznih rok. Trener Jugoslav Trenčovski po tekmi ni iskal izgovorov: "Igramo bledo, igramo obupno."

Še toliko bolj skrb vzbujajoče za Ljubljančane je, v kakšnih okoliščinah je do zmage prišel njihov tekmec. Celjani so imeli za seboj naporno evropsko gostovanje v Armeniji in zahtevno pot domov, Vitor Campelos pa je ob zgoščenem ritmu močno premešal začetno enajsterico. Svit Sešlar, Mario Kvesić, Armandas Kučys, Mark Zabukovnik in še nekateri nosilci igre niso začeli tekme.

Preberi še Campelos: Ta ekipa bo še rasla, zdaj nas čaka zgodovinski večer

Olimpija bi morala imeti prednost v svežini, a je na igrišču ni bilo opaziti. Prav nasprotno. Celjani so delovali hitreje, odločneje in nevarneje, Ljubljančani pa so se prevečkrat izgubljali v počasni in predvidljivi igri. Končnih 1:0 je bilo za goste celo prizanesljivih, saj so domači zapravili še nekaj lepih priložnosti za prepričljivejšo zmago.

Trenčovski je po tekmi Celjanom športno čestital in priznal, da si je njegova ekipa poraz zaslužila. "Posebej v drugem polčasu nismo spoštovali določenih principov. Naredili smo preveč tehničnih napak, imeli napačne povezave in rotacije. Če me vprašate, ali sem zadovoljen – seveda nisem. V celotni ekipi je razočaranje," je povedal.

Jugoslav Trenčovski
Jugoslav Trenčovski
FOTO: David Valant

Presenetila ga je tudi močno spremenjena zasedba slovenskih prvakov. "Začetna postava Celja nas je presenetila. Mislil sem celo, da so nas nekoliko podcenili, toda na koncu se je izkazalo, da smo si to očitno zaslužili s tem, kako smo igrali. Predvsem v drugem polčasu je bila zmaga Celja povsem zaslužena."

Trener Olimpije pri analizi težav ni ostal le pri posameznih napakah. "Potrebujemo več raznovrstnih igralcev in nogometaše z večjo mentalno hitrostjo. Igramo prepočasi, naši igralci pa imajo preveč podobne karakteristike. To je stanje, ki sem ga podedoval, in upam, da bomo določene stvari izboljšali."

Še bolj neposreden je bil ob vprašanju o nezadovoljstvu navijačev in vse slabši energiji okoli kluba. "Igralci to čutijo, predvsem domači. Razumem tudi navijače. Mi igramo bledo, igramo obupno. Olimpija si zasluži biti na vrhu lestvice," je priznal Trenčovski.

"Cirkus se seli v Celje"

In prav navijači so bili v Celju ponovno zelo glasni. "Cirkus se seli v Celje," so Green Dragons napovedovali že pred derbijem.

Besede so nato podkrepili tudi na tribuni. Potem ko so na prejšnji tekmi svojo kritiko vodstva izrazili s podobo predsednika Adama Deliusa kot klovna, je tokrat osrednje mesto zavzel direktor kluba Igor Barišić. Na njegov račun je bilo mogoče slišati tudi številna precej manj izbirčna skandiranja.

Tokrat je bil na tapeti Igor Barišić.
Tokrat je bil na tapeti Igor Barišić.
FOTO: David Valant

Gre za novo poglavje vse bolj odprtega spora med najzvestejšimi navijači in vodstvom Olimpije. Slabi rezultati, vprašanja o delovanju kluba in zdaj še nenavaden zaplet z opremo zagotovo ne pomagajo ustvarjati mirnejšega okolja.

"Manjka nam pozitivna vibracija, pozitivna energija," je priznal Trenčovski. Olimpija jo bo morala najti hitro.

Ljubljančani so se pred dnevi na raftingu skušali povezati in zgraditi boljšo ekipno kemijo. Po porazu si Celjani niso mogli pomagati in so na družbenih omrežjih hudomušno zapisali: "Za takšno skupinsko veselje rafting ni potreben."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trenčovski sicer vztraja, da team building ni bil napaka. "Moramo nadaljevati s takšnimi stvarmi in igralcem vrniti mentalno stabilnost. Mislim, da je težava predvsem v mentaliteti in velikem pritisku, ki ga čutijo."

A pritisk bo po takšni predstavi le še večji, še posebej ob dejstvu, da jih konec tedna čaka večni derbi z Mariborom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet olimpija ljubljana celje vidovšek green dragons

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KOMENTARJI39

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St. Gallen
09. 08. 2026 21.43
Nk Bezigradu ne gre
Odgovori
+3
3 0
boslo
09. 08. 2026 21.18
Vidovšek oz. ekonom pač ne spremljata Celjanov...
Odgovori
+2
2 0
boslo
09. 08. 2026 21.19
Mimogrede, derbi bo prekinjen
Odgovori
+1
1 0
RUBEŽ
10. 08. 2026 08.59
Ja, tudi sam sem na to že pomislil. In vedno bolj verjamem, da bo res tako. No, potem NZS nima kaj premišljevati.
Odgovori
+1
1 0
štrekeljc
09. 08. 2026 20.56
Berem in berem in mi ni nič jasno. Do sedaj sem mislil, da so navijači zaradi kluba, ampak kaže, da je klub zaradi navijačev.
Odgovori
+6
6 0
2fast4
09. 08. 2026 20.27
Igrate kot vascani na travniku...
Odgovori
+8
8 0
Mambo
09. 08. 2026 20.05
Sobota bo dan za konkratna dejanja v smislu poboljšanja razmer v vodstvu kluba.
Odgovori
0 0
Cupko
09. 08. 2026 18.09
Ti Nemci bodo dokončno izčrpali denar iz kluba, ki bo končal kot Gorica.
Odgovori
+7
9 2
energetik10
09. 08. 2026 18.41
upam, da se to res zgodi. Lj si ne zasluži nič drugega. Samo trgovske centre in azilante, to je Lj…
Odgovori
+12
14 2
roberto1234
09. 08. 2026 17.50
en teden se naj počakajo da se jim kriza res poglobi
Odgovori
+5
6 1
Nelevonedesno
09. 08. 2026 17.44
A se nam na derbiju obeta scenarij iz Ljudskega vrta, ko so navijači prekinili tekmo????
Odgovori
+8
8 0
boslo
09. 08. 2026 21.18
+++
Odgovori
+1
1 0
bandit1
09. 08. 2026 16.18
Te pralnice denarja bi morali že zdavnaj zapreti. Oni ne bom ga imenoval ker me bo izbrisal ki ste ga pripeljali v MB ne trenira hodi po barih in igra v prvi ekipi in dobi 40 jurjev. Nič od njega. Ma pojdite nekam.
Odgovori
+12
13 1
FancyFukish
09. 08. 2026 17.41
Prosim razsvetli me in nam povej kdo je ta barski zvezdnik.
Odgovori
+4
6 2
StAnalitik
09. 08. 2026 20.59
V slovenski ligi so to VSI.To niso nogometaši,ampak šminke in paraziti.Ukiniti ligo
Odgovori
+1
3 2
Luna61
09. 08. 2026 16.13
@john nič ne bo Nk Maribor razpadel. So na dobri poti, da bo vedno boljši. Vesela, da sta se vrnila Zahovič in Milanič. Naša družina je velika navijačica Nk Maribora. Škoda, da si se vedno ne moremo ogledat tekem v živo v Ljudskem vrtu.
Odgovori
+5
5 0
wsharky
09. 08. 2026 16.04
samo tretjerazredni klubi morajo plačevat podjetjem, da jih opremi z dresi in kopačkami, sicer pa en nasvet tem zelenim vsevednim in kako vsemogočnim zelenim zmajčicam - začnite zbirat zamaške in plastične plastenke, kot to počnejo bakrenjaki in jih prodajte na Hrvaškem, ter tako začnite zbirat eurčke, da od aktualnega gazde odkupite klub, ki naj bi vam veliko pomenil - če ste za to, vam bomo v Mariboru priskočili na pomoč in vam bomo pomagali pri zbiranju zamaškof in plastenk
Odgovori
+7
8 1
ivan z Doba
09. 08. 2026 16.03
S tako ekipo lahko igrajo samo v tretji ligi. Pa še tam bi izgubljali.
Odgovori
+8
8 0
Joško s Krasa
09. 08. 2026 16.01
Ta okrog dresov je mal lovska. Ta Ikić itak nima pojma. Olimpija bo plačevala znamko ki jo promovira?!?! Ikić,čas je,da greš nakupovat in da se ne vrneš!
Odgovori
-2
1 3
Uporabnik1842130
09. 08. 2026 16.31
noben ne bo dal nič zstonj takemu seoskemu kljubu kot NK Bežigrad 2005-Olimpija
Odgovori
+3
4 1
barjan?ek1
09. 08. 2026 15.57
Žalostno je da taki šarlatani z trenerjem na čelu vodijo ta klub. Dokler bodo to imeli v svojih rokah bo to tako ker kakor izgleda je ta klub predviden za marsikatero drugo dejavnost samo ne za nogomet. Sramota za Ljubljano. Kje si mistet 10%?
Odgovori
+4
4 0
bandit1
09. 08. 2026 15.55
Ljubljanica in Sava imata že tako nizek vodostaj, da ne morejo več potoniti.
Odgovori
+6
6 0
trollolll
09. 08. 2026 15.46
razpustit, podrt stadion pa zgradit parkinge za folk iz stepanca. lp
Odgovori
+5
5 0
Morgoth
09. 08. 2026 15.32
Pa uvoženi črni igralci, namesto, da bi se podpiralo lokalne fante...
Odgovori
+11
11 0
BroNo1
09. 08. 2026 15.20
Naj se zapre klub, bo liga brez njih prav tako živela. Ne vem zakaj mora klub umetno živet, če ni interesa…..adijo
Odgovori
+16
16 0
John273737
09. 08. 2026 15.37
Enako velja za Maribor in tudi tukaj se ne bi poznalo prav nič če razpadejo. Turk dvigne roke pa ADIJO in tako bo
Odgovori
-3
3 6
Brus1234
09. 08. 2026 15.17
Naslednjič naj grejo igrat Green Dragonsi, pa da jih vidimo, pussyje ljubljanske!
Odgovori
+9
11 2
BroNo1
09. 08. 2026 15.20
Bohpomagaj navijači?! Tut če jih ni
Odgovori
+7
7 0
bandit1
09. 08. 2026 15.56
So na dopustu na morju, pridejo jeseni.
Odgovori
+1
1 0
FancyFukish
09. 08. 2026 15.15
Peta liga se bliža, Metropola ljubljanska. hahahahahha
Odgovori
+2
4 2
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