Olimpija tudi po obračunu s Koprom ostaja popolna

Z nekaj lepimi obrambami pa je ob še šesti ligaški zmagi na šestih tekmah nove sezone nase spet opozoril tudi mladi vratar zeleno-belih Matevž Vidovšek. Olimpija je tako prepričljivo prva, ima šest točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem - Koprom.

Olimpija je nekoliko bolje začela tekmo, imela v deseti minuti tudi eno polpriložnost, ko je Svit Sešlar poskusil iz bližine, a močno z desne strani, Adnan Golubović pa je dobro posredoval. Ta je obranil tudi poskus Maria Kvesića v 15. minuti. Koprčani, od katerih se poslavlja Žan Žužek, ki odhaja k Bariju v drugo italijansko ligo, so v 22. minuti prvič resneje opozorili nase, Andrej Kotnik je streljal z glavo, znova pa se je izkazal vratar Olimpije Vidovšek. V 36. minuti pa je vodilna ekipa lige povedla. Po lepi akciji je na koncu do strela s 15 metrov prišel Sešlar, ki je natančno meril in žogo ob vratnici poslal v mrežo.