Olimpija ugnala Bravo, remi med Primorjem in Radomljami

Olimpija je povedla že v peti minuti, ko je po podaji Jordija Govee z leve strani Thalisson z močnim in natančnim strelom z glavo premagal za malce prekratkega Matijo Orbanića v Bravovih vratih. To je bil ligaški prvenec Brazilca v dresu Olimpije. V 18. minuti je bil blizu Peter Agba, a je z levico nekoliko z desne z roba kazenskega prostora za dober meter zgrešil zgornji kot Orbanićevih vrat. Le dve minuti kasneje je po desni strani Raul Florucz prodrl, blokiran strel novopečenega avstrijskega reprezentanta pa je iz zahtevnega položaja za las zgrešil cilj. V 24. minuti prva prava priložnost za Bravo, ki je igral brez kaznovanega kapetana Marka Španringa. Lepo akcijo je z roba kazenskega prostora s strelom sklenil Jakoslav Stanković, a je bil malce pokriti Matevž Vidovšek ob bližnji vratnici na pravem mestu.

Bravo se je nato malce prebudil, začel pretiti vodilni Olimpiji, a je zmanjkala bolj natančna zadnja podaja. V 30. minuti je Matej Poplatnik z glavo sicer poskusil z okoli 10 m, a za malce zgrešil cilj. Olimpija je nekoliko nenadejano nato prišla do enajstmetrovke in številčne prednosti, ko je s komolcem v kazenskem prostoru Cristalino Atemona nespretno udaril Alexa Tamma in ob tem prejel še drugi rumeni karton. Florucz je uspešno izvedel strel z bele pike in s 13. zadetkom v sezoni povišal vodstvo vodilne ekipe lige. Antonio Marin bi lahko pred polčasom še povišal prednost zeleno-belih, a je za las meril mimo vrat.

V drugem delu sprva pravega razburjenja ni bilo, potem ko je Olimpija nadzorovala posest žoge in tesno pokrivala tekmeca ob številčni prednosti. Prvo resnejšo priložnost so si domači priigrali šele v 62. minuti, a nevarne podaje Florucza nihče ni uspel preusmeriti proti Obranićevim vratom. V 70. minuti je rezervist Reda Boultam po obetavnem protinapadu z leve strani meril čez gol, dve minuti kasneje pa je strela Agustinu Doffu in Marinu obranil Orbanić. Ob koncu 73. minute je Boultam zadel za 3:0. Pri tem je prehitel neodločnega branilca gostov v osrčju kazenskega prostora ter žogo z nekaj sreče po Floruczovi šesti asistenci v sezoni poslal mimo Orbanića. Slednjega je v 84. minuti le prečka ločila od 14. gola v sezoni, potem ko je že premagal nemočnega Orbanića s strelom z desne strani.