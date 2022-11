Olimpija v gosteh premagala Domžale

Ljubljanska zasedba ne popušča. Štirinajst zmag ob 43 točkah še naprej pomeni zelo zanesljivo prednost pred tekmeci. Izbranci Alberta Riere so tudi v Domžalah svoje delo opravili pričakovano. Domači so sicer po nizu šestih tekem brez poraza z optimizmom pričakali zeleno-bele, a so slednji v drugem polčasu stvari obrnili na svojo stran. To jim je olajšala tudi izključitev Benjamina Markuša.

Olimpija je dvoboj v Domžalah začela odločneje, prvo veliko priložnost pa je imela v 16. minuti, ko je Rui Pedro žogo poslal v kazenski prostor do Agustina Doffa, ki je streljal, vendar se je izkazal Ajdin Mulalić. Ta je odlično posredoval tudi po strelu Svita Sešlarja v 19. minuti.

V 25. minuti so tudi Domžale opozorile nase, po podaji Nicka Perca je na drugi vratnici z glavo streljal Franko Kovačević, vendar je žogo poslal v okvir vrat. Jošt Pišek je v 35. minuti poskusil s strelom od daleč, a je meril precej previsoko.

Podobno je na drugi strani opravil Timi Max Elšnik v naslednji minuti, v 43. minuti pa se je izkazal Olimpijin vratar Matevž Vidovšek po strelu Ivana Durdova iz bližine.