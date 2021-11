Olimpija v izdihljajih tekme izgubila proti zadnjeuvrščenemu Aluminiju

Nogometaši Olimpije so si privoščili še drugi zaporedni spodrsljaj. Po tem, ko so v prejšnjem krogu v zadnjih minutah rešili točko proti Bravu, so tokrat točko v zadnjih minutah izgubili. Pri tem so imeli obilo smole, saj so na tekmi zapravili veliko priložnosti, na koncu pa je odločil nesrečni avtogol Timija Maxa Elšnika. Ljubljančani tako niso več v vodilni skupini treh moštev, Koper in Maribor sta jim pobegnila za tri točke.

Tekma se je začela z veliko ofenzivo zeleno-belih, ki so izkoristili dejstvo, da so Aluminiju v obrambnih vrstah manjkali številni igralci. Nevarni napadi gostov so se vrstili eden za drugim, Mustafa Nukić je že v četrti minuti po podaji Aldairja Baldeja z glavo zadel prečko, nato pa se je nekajkrat izkazal še domači vratar Luka Janžekovič. Najprej v 14. minuti, ko je ubranil strel Gorana Milovića, ki je poskusil z zunanjo stranjo stopala, nato v 27. minuti, ko je zaustavil strel Erica Boakyeja. Na mestu je bil tudi po poskusih Nukića in Milovića ob koncu prvega polčasa, po strelu Aldaira mu je spet pomagala vratnica, Đorđe Crnomarković pa je v zadnjem napadu v prvem delu po kotu streljal čez gol. icon-expand Eric Boakye FOTO: Damjan Žibert Aluminij je sicer sredi drugega dela vzpostavil ravnotežje, izvedel je tudi nekaj nevarnih napadov, toda do nevarnejšega strela v prvih 45 minutah ni prišel. Zato pa je bil nevarnejši v drugem delu, v katerem so Ljubljančani sicer pritiskali, Nukić je bil stalna nevarnost za gostujočo obrambo, toda lepše priložnosti so vendarle imeli gostitelji. Aljaž Krefl je v 72. minuti zadel prečko, še lepša priložnost pa se je tri minute pozneje ponudila Tinu Martiću, vendar mu je veselje preprečil vratar Nejc Vidmar, ki mu je ubranil strel iz neposredne bližine. Zapravljeni priložnosti bi lahko v 90. minuti kaznoval Marko Futacs, po podaji Svita Sešlarja je prišel do strela v kazenskem prostoru, vendar žoge ni znal spraviti mimo Janžekoviča. Kar ni uspelo gostom, je v zadnjem napadu sodniškega dodatka domačim. Roko Prša se je v kazenskem prostoru dokopal do žoge, streljal, njegov poskus ne bi bil nevaren, a je pred Vidmarjem žogo s prsmi preusmeril Elšnik, na njegovo nesrečo je končala v mreži. Takoj zatem je sodnik Dejan Vinčić zapiskal konec tekme. Olimpija bo v naslednjem krogu gostila Muro, Aluminij pa bo gostoval pri Mariboru. icon-link Statistika tekme Aluminij – Olimpija FOTO: Sofascore.com Izidi, 16. krog: – petek, 5. november: Kalcer Radomlje – Celje 3:2 (1:0) – sobota, 6. november: Bravo – Maribor 0:2 (0:1) Koper – CB24 Tabor Sežana 1:0 (0:0) – nedelja, 7. november: Aluminij – Olimpija 1:0 (0:0) 20.15 Mura – Domžale icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke