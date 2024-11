Zmaji do tretje zaporedne zmage v Konferenčni ligi

Izbranci Victorja Sancheza so tekmo začeli po pričakovanjih z izdatno posestjo žoge, pobudo v igri in nekaj priložnostmi, a do prednosti jim ni uspelo priti. Gosti niso bili nevarni, bolj ali manj so se ves čas branili in zeleno-belim prvi strel v okvir vrat dovolili šele po 38 minutah, pa tudi ta ni bil posebej nevaren. Nekaj trenutkov kasneje je Raul Florucz prišel pred gostujočega vratarja Rohana Fergusona, a je bil slednji uspešnejši. Florucz je v sodniškem dodatku prvega polčasa prišel do še enega strela, vendar je žogo poslal visoko čez gol.

Sanchez je v uvodu drugega polčasa zamenjal postavitev, okrepil napadalni del z Diogom Pintom in Antoniom Marinom, v 51. minuti je že imel Marko Brest izvrstno priložnost za vodstvo, a mu je strel iz bližine z glavo obranil Ferguson. Takoj zatem je po napaki domačih do strela s slabih 20 metrov na drugi strani prišel Dylan Sloan, toda zgrešil cilj. Olimpija je sicer še naprej pritiskala, iskala luknje v strnjeni postavitvi severnoirske zasedbe, Sanchez je v to iskanje po dobri uri igri poslal še Ivana Durdova. Prav visoki napadalec je želeno luknjo tudi našel oziroma je bil najvišji po kotu za desne strani. Tega je izvedel Florucz, Durdov pa je z glavo matiral Fergusona. V 89. minuti so domači znova zadeli prek Durdova, zadetek pa ni obveljal zaradi nedovoljenega položaja.