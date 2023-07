Olimpija v Latviji odločno po napredovanje v drugi krog

Z goloma Mustafe Nukića in Portugalca Ruija Pedra so povedli z 2:0, končni izid pa je v končnici rednega dela tekme postavil Senegalec v vrstah latvijskega moštva Meissa Diop .

Po opravljenem uradnem treningu je misli pred jutrišnjim obračunom strnil branilec, ki je pred kratkim okrepil Olimpijo Jorge Silva: "Tekma z Valmiero v Stožicah je bila moja prva uradna tekma v Sloveniji, na stadionu z našimi navijači. Imeli smo izjemno vzdušje. V čast mi je igrati s to ekipo, zelo lepo so me sprejeli medse. Jutri pričakujem drugačno tekmo, težje bo kot je bilo doma. Tu je drugačno vreme, je nekoliko hladneje in malce vetrovno. Valmiera igra doma s svojimi navijači na tribunah. Pričakujem, da bomo oddelali dobro tekmo in prinesli zmago navijačem. Imeli smo nekaj dni za pripravo na tekmo, ravnokar smo imeli zadnji trening pred tekmo. Dobro smo se pripravili. Za seboj imamo sicer dolgo potovanje, a mislim, da smo dobro pripravljeni, lahko zmagamo in se uvrstimo v naslednji krog. Ekipi lahko pomagam, ker trdo delam, na igrišču pa sem zelo čvrst, rad pomagam soigralcem. Zelo dobro sem se povezal z igralci v obrambi, bila je avtomatska povezava."