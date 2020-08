Fink junak evropske zmage Olimpije: Do zadnjega smo verjeli

"Se spomnim (smeh) ... Na Poljskem sem tudi dal lep gol, ampak mislim, da si ne bi mogel želeti lepšega povratka. Jaz sem vesel za ekipo, tako kot je rekel trener, je pokazala karakter. Do zadnjega smo verjeli, da bomo obrnili. Mogoče smo bili v enih trenutkih malo nervozni, a to se razume, saj je ekipa popolnoma nova in čaka nas še veliko dela. Jaz mislim, da gremo v pravo smer, začeli smo tako, kot smo si zastavili, da bi le še to nedeljo zmagali (proti Kopru v prvenstvu, op. a.), potem pa bomo imeli nekaj več časa za pripravo, saj je na sporedu reprezentančni premor. Čestitke ekipi. Fantje so se takoj zavedali, v kakšen klub so prišli. Dal sem jim napotke, vedno jih dajem, poslušam ... Všeč mi je, ker sprejemajo moja navodila in kažejo ogromen potencial. Čisto vsi so me zelo zadovoljili s svojo kvaliteto. Če bodo delali, potem mislim, da bodo postali še veliki igralci," je še dodal Fink.

Ob povratku v domačo Ljubljano ga je z novimi soigralci pričakalo nemalo težav, saj so zaradi okužb z novim koronavirusom lahko skupaj opravili le peščico treningov. A kljub temu je "zmajem" uspelo v dramatični končnici tekme izenačiti proti Vikingurju, ki je izkoristil svojo prvo pravo priložnost na tekmi in povedel v 27. minuti, ko je že igral brez izključenega branilca Solvija Ottesena . Ta je rdeči karton dobil v šesti minuti, Olimpija pa je izenačila v enem zadnjih napadov rednega dela drugega polčasa, ko je Fink, ki je vstopil s klopi, s strani s polvolejem spretno in srečno zadel v daljši kot vrat ter izsilil podaljšek. V prvem delu golov ni bilo, v prvi akciji drugega dela podaljška pa je zmagoviti gol prav po podaji Finka dosegel novinec Radivoj Bosić .

"Zelo vesel sem, da sem na tak način upravičil oziroma povrnil zaupanje gospoda predsednika (Milana Mandarića, op. a.), ki me je poklical in povabil nazaj v klub," se je po tekmi na novinarski konferenci v drobovju stadiona Stožice razgovoril Matic Fink , ki so ga na istem mestu pred okoli osmimi leti predstavili "v Interblock paketu" z Andražem Šporarjem in Filipom Valenčičem . V tem času se je spremenilo veliko stvari, Fink je izkusil tudi igranje v tujini, kjer je po turških preizkušnjah (Rizespor in Boluspor) nosil tudi dres poljske Cracovie, minulo sezono pa je preživel v Domžalah.

Skender: Igralcem sem v slačilnici rekel, da pred njimi snamem kapo

Razumljivo zadovoljen je bil tudi trener Dino Skender, ki se je znašel v hudi zagati pred tekmo, saj je imel zelo malo informacij o novincih, s katerimi je moral sestaviti začetno postavo.

"Bilo je precej težko, tudi sami ste videli, kakšne nezgode so nas v zadnjem času pestile. Spet se je zgodilo to, da smo iz praktično prve priložnosti nasprotnika dobili gol ..."je pripovedoval gostobesedni Skender."Tu smo se spet spravili v težave, ne glede na to, da smo zelo zgodaj imeli igralca več. Vikingur se je organizirano branil in nam povzročal precej težav s tem nekim zadrževanjem igre, sekanjem igre na naši polovici, preskakovanjem, prekinitvami ... Vsi vemo, da je to njihov 'forte', tu jim je uspelo, da smo postali nervozni, nismo bili na ravni v prvem polčasu, kar niti ni čudno, a vesel sem, da se je moja ekipa dvignila v nadaljevanju in v podaljšku,"je nadaljeval trener, s katerim so bili zeleno-beli v minuli sezoni do zadnjega kroga v igri za domači naslov, na koncu pa osvojili tretje mesto.

"Končno je prišlo do malo komunikacije med nami, saj se vsi skupaj sploh še nismo spoznali tako, kot bi bilo potrebno. Tako da ... Izredno težko, težko, zelo težko in izredno karakterno 'izvlečena' tekma ter zmaga. Čestitam svojim fantom, vsaka čast za tako odigranih 120 minut po vseh situacijah in nezgodah, ki so nas pestile. V slačilnici sem jim rekel, da pred njimi snamem kapo. Zelo pomembna zmaga za nas, ker v smislu napredovanja v Evropi tudi sami veste, koliko nam to pomeni. A še bolj mislim, da smo danes začeli z ustvarjanjem ekipe, da so se danes še dodatno učvrstile vezi med fanti, ko je bila zmaga tako težko priborjena,"ocenjuje Skender.

"Kar se tiče Matica in drugih igralcev, številni niso opravili niti priprav, niso pa bili niti v kontinuiteti tekem v klubih, iz katerih so prišli. Tako da definitivno tudi Matic dolgo ni igral, zelo pa sem, seveda, vesel tudi zaradi njega. Včeraj sva imela en iskren pogovor in v nekem trenutku sem mu rekel, da o njemu maksimalno razmišljam, da bi mi odigral od prve minute, a nisem vedel, kako bi bilo vse skupaj sploh videti, saj ga kot igralca na uradni tekmi ne poznam, razen tistega, kar smo gledali prek InStata, ko smo ga pripeljali. Ne vem, v kakšnem stanju je, veliko je bilo vprašajev tudi glede drugih igralcev in novih igralcev, o katerih smo danes dobili neke odgovore. To smo potrebovali, prijateljske tekme, priprave, še posebej v situaciji, ko smo praktično ostali brez ene kompletne ekipe in zdaj, ko smo pripeljali praktično kompletno novo ekipo. Tako da nihče ni srečnejši od mene zaradi tega, ker je ravno Matic vstopil v igro, včeraj sva imela en super pogovor, videl sem, da je fant pravi karakter, a mi je rekel, da bo dodal gas, ko pride v igro. Tako je tudi bilo, nihče pa ni srečnejši od mene. Upam tudi na povratek naših navijačev, ki žal, kot je rekel Matic, niso mogli biti z nami in proslaviti tega napredovanja. Tako mislim tudi glede vseh naših drugih fantov, vsa čast jim, dali so vse od sebe, kolikor so lahko, sčasoma pa bomo videli, na kakšni ravni bo vsak posameznik."

'Nikomur ni bilo tako, kot je bilo med temi pripravami nam. Ni-ko-mur.'

Zanimiv je bil tudi pogled na gol Olimpije, kjer ni bilo dolgoletnega prvega vratarja Nejca Vidmarja, ki ga je nadomeščal Žiga Frelih. Nekdanji član Krškega, Domžal in Celja se je v domovino vrnil iz Zaprešića in že dobil priložnost na pomembni tekmi, na kateri se ni ustrašil izziva. Po besedah Skenderja je Vidmar poškodovan in bo odsoten še vsaj nekaj tednov, je pa hrvaški strateg na ljubljanski klopi zatrdil, da na še enega nekdanjega člana Domžal računa v nadaljevanju sezone.

"Jaz upam, da bo ostal," je dejal Skender in nato nadaljeval z analizo tekme. "Skozi vso tekmo so nam uspevale dobre stvari. Po nepazljivosti, nekem 'odbijancu', edini nepazljivosti v 120 minutah, smo prejeli gol in bili takoj kaznovani. Zato sem na robu igrišča malce izgubil živce, nemogoče je namreč, da vedno si vedno kaznovan po prvi napaki, ampak zdaj je vse 'okej'. Upam, da smo zdaj to prelomili in da nas ne bo več spremljala takšna smola. Ne morem reči, da karkoli ni 'štimalo', ves čas smo napadali in bili spredaj, morda nam je manjkalo nekaj eksekucije, da bi nekdo zaključil te napade, morda s kakšnim strelom od zunaj, tu nam nekaj manjka ... A tega ne moremo zameriti nikomur, nismo imeli dovolj časa niti za to, da bi se poenotili glede postavitve, glede tega, kdo bo igral v obrambi oziroma v napadu, kaj šele, da bi jaz zdaj razmišljal o tem, da fantje niso bili na nivoju v zaključku v tej tretji coni. Tako da ne vidim nekaj preveč slabih obdobij, vidim samo en velik karakter, eno veliko željo, ki sta nas na koncu popeljala do zmage,"je še povedal Skender.

"Ko po dolgem premoru prideš v določen ritem treningov, je še 'okej', a ko prideš na tako tekmo ... Tako (Dražen) Bagarić kot (Ante) Vukušić sta morala na koncu iz igre zaradi poškodb, to pa je tisto, o čemer ves čas govorimo, da smo se za to tekmo enostavno morali pripravljati v malce nerealnih razmerah. Tako da sem vesel, da smo jo na koncu izvlekli kot levi. Vse skupaj, kar je bilo ... Mislim, da nikomur ni bilo tako, kot je bilo med temi pripravami za Evropo nam. Ni-ko-mur."

Pred prvo ligaško preizkušnjo v novi sezoni, obračun z Gorico je bil zaradi okužb v ekipi "zmajev" prestavljen, je še povedal: "Koper? Dobro jih bomo osvežili in ponavljam ... Danes smo tekmo dobili predvsem s karakterjem. Ne z neko telesno pripravljenostjo, samo s karakterjem in željo. Ravno o tem smo veliko govorili s fanti, da želimo zgraditi takšno ekipo. Karakterno. Da želimo zgraditi eno novo ekipo, ki jo bo krasila borba, zavzetost, karakter, mešanica izkušenj in mladosti, toda v slačilnici in okoli sebe želim prave fante, zdrave, poštene, ki gredo maksimalno. Danes se nam je to vrnilo, hvala bogu, ne glede na to, kako težke bodo noge, pa mislim, da bomo v nedeljo to spet izvlekli s karakterjem. V to sploh ne dvomim, čeprav ne bo lahko, a sem optimist. Mislim, da nam bo ta tekma veliko več prinesla psihološko, v primerjavi s tistim, kar nam bo vzela energetsko."