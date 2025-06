Olimpijo čakajo Kazahstanci, Celjani pogledujejo proti Azerbajdžanu, Koperčani proti Sarajevu

Evropska nogometna zveza Uefa je v Nyonu izžrebala pare 1. kvalifikacijskega kroga za Ligo prvakov in Ligo Evropa. Svoje nasprotnike so že dobili trije slovenski kluba, državni prvak Olimpija se bo uvodoma meril s kazahstanskim Kairatom iz Almatyja, pokalnim prvakom Celjanom je žreb namenil azerbajdžanski Sabah, Koper pa se bo pomeril s sarajevskim Željezničarjem.

Uefa bo v sredo izžrebala še pare 2. kvalifikacijskega kroga tega tekmovanja. Če bi Ljubljančanom uspelo preskočiti še 2. krog, bi si tako zagotovili najmanj igranje v ligaškem delu konferenčne lige, v primeru poraza v 2. krogu pa jih čaka 3. krog kvalifikacij v evropski ligi. Če pa zeleno-belim že uvodoma spodleti, jih nato čaka 2. kvalifikacijski krog konferenčne lige.

Prvi kvalifikacijski krog lige prvakov bo na vrsti 8. in 9. ter 15. in 16. julija, drugi 22. in 23. ter 29. in 30. julija, tretji 5. in 6. ter 12. avgusta, "play-off" pa bo 19. in 20. ter 26. in 27. avgusta.

Ligaški del se bo začel med 16. in 18. septembrom, z osmim krogom pa končal 28. januarja prihodnje leto. Izločilni boji se bodo začeli sredi februarja prihodnje leto. Finale bo 30. maja v Budimpešti. V ligaški del so že uvrščeni Ajax, Arsenal, Atalanta, Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Inter Milano, Juventus, Liverpool, Manchester City, Marseille, Monaco, Napoli, Newcastle United, Olympiacos, Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven, Real Madrid, Slavia Praga, Sporting, Tottenham, Union Saint-Gilloise in Villarreal.

Celjanom žreb namenil Azerbajdžance

Svoje prve nasprotnike je dobilo tudi Celje, v 1. kvalifikacijskem krogu lige Evropa se bo pomerili z azerbajdžanskim Sabahom.

Celjski nogometaši bodo v žrebu tudi v sredo za 2. kvalifikacijski krog konferenčne lige. V primeru zmage v 2. krogu evropske lige bodo nadaljevali v 3. krogu evropske lige, v primeru poraza pa v 3. krogu konferenčne lige. V primeru poraza v uvodnem krogu pa se bodo preselili v 2. krog konferenčne lige.

Prvi kvalifikacijski krog bo 10. s prvimi in 17. julija s povratnimi tekmami, drugi krog bo 25. in 31. julija, tretji 7. in 14. avgusta, "play-off" pa 21. in 28. avgusta. Ligaški del se bo začel 24. oziroma 25. septembra, končal pa 29. januarja 2026. Izločilni boji se bodo začeli 19. februarja, finale pa bo 20. maja prihodnje leto v Istanbulu na stadionu Bešiktaša. V ligaški del so že uvrščeni Aston Villa, Bologna, Celta Vigo, Crystal Palace, Dinamo Zagreb, Freiburg, Go Ahead Eagles, Lille, Lyon, Porto, Betis Sevilla, Roma in Stuttgart.

Koper se bo pomeril z Željezničarjem

Tekmeca so nazadnje dobili še Koprčani, v prvem krogu kvalifikacij konferenčne lige jih čaka sarajevski Željezničar. Zmagovalci 1. kroga konferenčne lige se bodo uvrstili v 2. krog, poraženci pa bodo izpadli iz evropskih tekmovanj. Prvi kvalifikacijski krog bo 10. s prvimi in 17. julija s povratnimi tekmami, drugi krog bo 25. in 31. julija, tretji 7. in 14. avgusta, "play-off" pa 21. in 28. avgusta. Ligaški del se bo začel 24. oziroma 25. septembra, končal pa 29. januarja 2026. Izločilni boji se bodo začeli 19. februarja, finale te pa bo 27. maja v Leipzigu. V sredo bo Uefa izžrebala še pare 2. kroga, takrat bo v bobnih tudi Maribor.

* Pari prvega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov:

Žalgiris - Hamrun Spartans KuPS Kuopio - Milsami Orhei The New Saints - Škendija Iberia 1999 Tbilisi - Malmö Levadia Tallinn - RFS Riga Drita - Differdange 03 Vikingur - Lincoln Red Imps Egnatia - Breidablik Shelbourne - Linfield FCSB - Inter Club d'Escaldes Virtus AC 1964 - Zrinjski Mostar Olimpija Ljubljana - Kairat Almaty Noah - Budućnost Podgorica Ludogorec - Dinamo Minsk

* Pari prvega kvalifikacijskega kroga evropske lige:

Šahtar Doneck - Ilves Tampere Šerif Tiraspol - Priština Spartak Trnava - Häcken Sabah - Celje Legia Varšava - Aktobe Levski Sofija - Hapoel Beer-Sheva AEK Larnaka - Partizan Beograd Paksi - Cluj

* Pari 1. kroga kvalifikacij konferenčne lige: