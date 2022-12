Olimpija v Sežani demolirala Tabor, domača mreža se je tresla kar osemkrat

Olimpija po visoki zmagi v gosteh ostaja v prepričljivem vodstvu na lestvici Prve lige. Koper na drugem mestu za Ljubljančani zaostaja 13 točk. Pohod do rekordne zmage Ljubljančanov se je začel že v četrti minuti, ko je Mario Kvesić dosegel najhitrejši gostujoči zadetek iz najstrožje kazni v zgodovini Olimpije. 12 minut pozneje je po podaji Davida Sualeheja domačo mrežo zatresel Aldair. To je pa tudi bilo to v prvem polčasu.

V 53. minuti je Rui Pedro Olimpijo povedel v vodstvo 3:0. 14 minut pozneje je Timi Max Elšnik dosegel četrti zadetek na tekmi. V naslednjih sedmih minutah pa sta sledila tudi dva avtogola v domači mreži. Najprej je domači vratar Alen Jurca preusmeril žogo v lastno mrežo, Tim Vatovec pa je enako storil v 74. minuti. Sedmi in osmi gol sta padla v 85. minuti, ko sta zadela Elšnik drugič in Nemanja Gavrić.