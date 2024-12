Izjemen odgovor Olimpije, Blanco zadel za izenačenje, 1:1*

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Olimpija je imela po štirih krogih na svojem kontu že devet točk in je zasedala sedmo mesto, ki prinaša neposredno uvrstitev v osmino finala. Po uvodnem porazu s Heidenheimom (1:2) so sledile zmage nad LASK-om, Helsinkijem in Larnejem. Na drugi strani ima Cercle Brugge dve točki manj.

Trener Victor Sanchez je na sredini novinarski konferenci poudaril, da je glavni cilj prav uvrstitev med prvo osmerico. So si pa zmaji s tremi zmagami že bolj kot ne zagotovili vsaj mesto med najboljših 24, ki bodo evropsko sezono nadaljevali spomladi. Moštva na mestih med 9 in 24 se bodo namreč v play-offu merila za osmino finala.