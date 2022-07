Olimpija v svoje vrste pripeljala še enega Portugalca

David Sualehe , ki ima tudi potni list Mozambika, je nazadnje igral na Portugalskem za klub Pacos de Ferreira. V pretekli sezoni je bil posojen klubu Academica de Coimbra. Pred tem se je dokazoval tudi pri Portu, kjer je bil član ekipe B, Sportingu iz Lizbone, kjer je prav tako igral za rezervno moštvo, ter Vitorii Guimaraes in Farenseju.

V svoji profesionalni karieri je 25-letnik iz Porta odigral 108 tekem, večino nastopov je zbral v portugalski drugi ligi. Kot član Porta je zbral tudi osem nastopov v ligi prvakov za mlade, hkrati pa se lahko pohvali s štirimi nastopi za portugalski reprezentanci do 18 in 19 let.

Tako kot prva portugalska okrepitev Olimpije Samuel Pedro tudi Sualehe novim soigralcem še ne bo pomagal na četrtkovi povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za evropsko konferenčno ligo, so še sporočili iz Olimpije.