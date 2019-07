Olimpija v Turčiji do ugodnega remija in odličnega izhodišča pred povratno tekmo

Ljubljančani nadaljujejo z dobrimi predstavami na začetku nove klubske sezone. Potem ko so v novo sezono domačega prvenstva vstopili z dvema prepričljivima zmagama, so podobno uspešni tudi na mednarodnem prizorišču.



Najprej so v prvem predkrogu Lige Evropa z malce sreče izločili latvijski Rigas, tokrat pa so na prvi tekmi drugega predkroga na zahtevnem gostovanju pri turškem Malatysporu iztržili ugoden remi (2:2), ki jim na stežaj odpira vrata do morebitnega obračuna v tretjem predkrogu z zmagovalcem dvoboja med velškim Nomadsom in beograjskim Partizanom. Domači so na skoraj povsem polni Malatya Areni, ki sprejme okrog 27.000 gledalcev, krenili odločno po vodilni zadetek, a so do slednjega prvi prišli zeleno-beli, ko je po lepi podaji razpoloženega Endrija Cekicija v 13. minuti neubranljivo meril Ante Vukušić. Domači navijači niso čakali dolgo na izenačenje, saj je v 20. minuti po strelu Mine Meze od daleč žoga zadela ne krivega ne dolžnega Bifoumo Koulosso, spremenila smer in ukanila nemočnega kapetana zmajev Nejca Vidmarja.