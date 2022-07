Olimpija v uvodnem krogu do zmage nad Muro

Nogometaši klubov, ki sta med tednom uspešno preskočila oviri v uvodnem krogu kvalifikacij konferenčne lige (Ljubljančani so sicer zmagali šele po podaljšku), so se danes pomerili še v uvodnem krogu nove domače sezone. Na koncu so na praznem stadionu Stožice, saj gledalcev zaradi kazni domačemu klubu ni bilo, slavili zeleno-beli, ki so bolje izkoriščali svoje priložnosti.

V ljubljanskem klubu so sicer želeli prestaviti dvoboj, saj so imeli zaradi evropske tekme v Luksemburgu in dolgega potovanja malo časa za pripravo, vendar vodstvo tekmovanja ni ugodilo prošnji.

Morda so tudi zaradi utrujenosti domačih v prvi polovici prvega dela prevladovali gostje. Domači namreč v uvodnih 20 minutah niso bili nevarni, vratar Mure Matko Obradović praktično ni imel dela. Več pa na drugi strani Matevž Vidovšek. Mura je imela v peti minuti najprej priložnost po kotu, ko je meril Gregor Balažic, ter potem po novem kotu še eno Žige Kousa, žoga je končala prek gola.

V obdobju premoči so muraši zapretili še po prostem strelu Martina Šrolerja, žoga pa je končala v živem zidu.