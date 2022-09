Olimpija 'vstala od mrtvih' in po preobratu slavila v Murski Soboti

Živahen obračun v Murski Soboti se je končal z zmago izbrancev Alberta Riere. Mura je z goloma Mirlinda Dakuja vodila že z 2:0, a se je Olimpija, ki je v prejšnjem krogu prekinila niz osmih zmag, vrnila in deset minut pred koncem prišla do preobrata ter do devete in glede na prikazano zaslužene zmage v prvenstvu. Po njej še vedno zelo zanesljivo vodi, pred Koprom ima devet točk prednosti, pred Celjem, ki ima še tekmo v dobrem, pa enajst. Mura po tretjem porazu ostaja četrta, zaostaja pa 14 točk.

Tekma v Fazaneriji se je začela precej dinamično, že v četrti minuti je gostujoči igralec Rui Pedro nevarno meril z levega roba kazenskega prostora, izkazal pa se je domači vratar Matko Obradović. Dve minuti pozneje pa so gostitelji povedli. Mirlind Daku je dosegel svoj peti gol sezone, potem ko je iz bližine z desne strani žogo poslal v prečko, od nje pa se je žoga odbila v mrežo. Šest minut pozneje je ljubljanski vratar Denis Pintol moral posredovati po poskusu Tia Cipota z velike razdalje. Na veselje domačih navijačev, ki so lepo zapolnili tribune v Fazaneriji, je v 19. minuti Daku podvojil prednost črno-belih, potem ko je stekel v kazenski prostor, bil za trenutek pred Pintolom pri žogi, ga preigral in nato z leve strani žogo poslal v prazno mrežo.

To je bil Dakujev šesti gol, s čimer se je na vrhu lestvice strelcev pridružil Koprčanu Andreju Kotniku. V 23. minuti bi lahko Luka Bobičanec dosegel svoj prvi gol na tekmi, ko je Mura znova izigrala dotlej precej prepišno ljubljansko obrambo, a je njegov nizek strel Pintol ukrotil. V 28. minuti pa so tudi tokrat v črno odeti Ljubljančani prišli do prvega zadetka, ko je po visoki podaji v kazenski prostor pred vrata vtekel Svit Sešlar in žogo iz prve poslal pod prečko za svoj četrti gol sezone. V nadaljevanju so Ljubljančani še naprej pritiskali, imeli nekaj obetavnih akcij, tudi nekaj strelov, a so bili ti preslabi za novo spremembo izida. Uvod drugega polčasa je bil nekoliko mirnejši kot v prvem delu, pobudo pa je pričakovano imela ljubljanska zasedba, v 67. minuti pa tudi izenačila. Tudi Mustafa Nukić je prišel do svojega šestega gola, potem ko je Timi Max Elšnik podal z desne strani, Obradović pa je žogo odbil točno v Nukićeve noge.

V 75. minuti je pred vrati po podaji z leve strani celo žogo zgrešil Rui Pedro, pet minut pozneje pa so po lepi akciji Ljubljančani povedli, po Nukićevi podaji je z roba kazenskega prostora zadel Timi Max Elšnik. V 87. minuti je moral spet na delo Obradović, ki je obranil Nukićev strel iz bližine, v 89. pa je imel na drugi strani Mihael Klepač po napaki Marcela Ratnika izjemno priložnost za izenačenje, a je iz bližine zgrešil cilj. V sodniškem dodatku pa je Olimpija po igranju z roko prišla do najstrožje kazni, streljal je Almedin Ziljkić, vendar je Murin vratar prebral njegovo namero.