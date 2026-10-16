Olimpija do minimalne zmage na gostovanju v Kidričevem

Olimpija je v prejšnjem krogu doma v Stožicah remizirala s 3:3 proti Muri, Aluminij pa se je z gostovanja pri prvakih v Celju vrnil z minimalnim porazom 0:1. Gostje so imeli v Kidričevem več posesti in predvsem precej več priložnosti. V 15. minuti je Jan Gorenc ob robu igrišča levo od gola visoko skočil po dolgi podaji. Iz težkega položaja je dobro meril, a je vratar Florijan Raduha prvo resnejšo akcijo na tekmi končal z odbijanjem žoge v kot.
Podobno je posredoval tri minute pozneje, ko se je Marvin Cuni znašel v veliko bolj ugodnem položaju kot Gorenc. Neoviran je pritekel v kazenski prostor, močno je ustrelil, a slabo meril, neposredno v vratarja domačih. Cuni je bil v 25. minuti nekoliko "prekratek", da bi ostro podajo pred gol Dimitarja Mitrovskega preusmeril v mrežo.
Pet minut pozneje je Mitrovski sam prišel pred vratarja Aluminija, a je Raduha dobro pokril kot, kamor bi lahko igralec Olimpije streljal. Slabo minuto pozneje je Bede Amarachi Osuji poslal žogo prek vrat ob prvi nevarnejši akciji domačih.
Domači so imeli po treh minutah nadaljevanja prvi strel v okvir vrat, uspešno ga je zaustavil vratar Matevž Vidovšek. Robert Mišković je v 57. minuti z glavo streljal tik mimo leve vratnice. Minuto pozneje je z roba kazenskega prostora s prostega strela Mitrovski skozi slabo postavljeni živi zid nevarno zapretil, a se domači čuvaj mreže ni pustil presenetiti. Kot tudi ne devet minut pozneje po strelu Dina Kojića z roba kazenskega prostora.
Le minuto pozneje je rezervist Ivijan Svržnjak podrl Kojića in sodnik Denis Halilović je pokazal na kazenski strel. Slovenski mladinski reprezentant Kojić je zanesljivo ugnal Raduho, ki je bil brez moči. Zadnjih deset minut so domači igrali s tremi napadalci, a so gostje dobro zaprli dohode do gola ter prišli do pete zmage za začasno tretje mesto na lestvici.
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