Olimpija do minimalne zmage na gostovanju v Kidričevem

Olimpija je v prejšnjem krogu doma v Stožicah remizirala s 3:3 proti Muri, Aluminij pa se je z gostovanja pri prvakih v Celju vrnil z minimalnim porazom 0:1. Gostje so imeli v Kidričevem več posesti in predvsem precej več priložnosti. V 15. minuti je Jan Gorenc ob robu igrišča levo od gola visoko skočil po dolgi podaji. Iz težkega položaja je dobro meril, a je vratar Florijan Raduha prvo resnejšo akcijo na tekmi končal z odbijanjem žoge v kot.

Podobno je posredoval tri minute pozneje, ko se je Marvin Cuni znašel v veliko bolj ugodnem položaju kot Gorenc. Neoviran je pritekel v kazenski prostor, močno je ustrelil, a slabo meril, neposredno v vratarja domačih. Cuni je bil v 25. minuti nekoliko "prekratek", da bi ostro podajo pred gol Dimitarja Mitrovskega preusmeril v mrežo.