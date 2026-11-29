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Ljubljančani so na Dolenjskem dosegli osmo zmago in napredovali na tretje mesto. Gostitelji so si prvo priložnost priigrali že v četrti minuti. Po bliskovitem nasprotnem (pol)protinapadu je Matija Kavčič z leve strani lepo zaposlil Nikolo Jovičevića, njegov strel z desetih metrov pa je v zadnjem trenutku blokiral Davit Kobouri. Črnogorski napadalec v dresu dolenjske ekipe se je le pet minut kasneje znova znašel v lepi priložnosti, tudi tokrat je njegov strel deloma zaustavil Marko Ristić, nato pa je posredoval še vratar Matevž Vidovšek.

V nadaljevanju se je igra v glavnem odvijala med obema kazenskima prostoroma. Uvodoma dokaj rezervirana Olimpija je prvič nevarno zagrozila v 27. minuti, ko se je po kombinirani akciji v lepi priložnosti znašel Kristjan Bendra, njegov strel s petih metrov pa je zaustavil domači vratar Jaka Zrnec. Le minuto kasneje je po kotu z leve strani in strelu z glavo Dina Kojića žoga zletela mimo desne vratnice grosupeljskih vrat.

Matevž vidovšek je ohranil mrežo nedotaknjeno. FOTO: Luka Kotnik

Olimpija je bila znova nevarna v 34. minuti, strel Roberta Miškovića nekoliko z desne strani pa je suvereno zaustavil Zrnec. Tik pred odhodom na veliki odmor so Ljubljančani izpeljali nasprotni napad, strel Indrita Tucija pa je v zadnjem hipu blokiral Samo Matjaž. Po kotu je ljubljanska zasedba prek Kojića dosegla gol, a je bil razveljavljen zaradi predhodnega prekrška Jana Gorenca.

Nogometaši iz slovenske prestolnice so v začetku druge polovice tekme zapravili imenitno priložnost za vodstvo, potem ko je žoga po strelu Antonia Marina švignila mimo desne vratnice. V nadaljevanju se je tekma lepo razživela. Gosti so si v 57. in 58. minuti priigrali dve lepi priložnosti, najprej so domači branilci blokirali strel Marina, po kotu z leve strani pa je strel Ristića s šestih metrov z refleksno obrambo zaustavil Zrnec. V 62. minuti sta se lepi priložnosti ponudili na obeh straneh. Najprej je strel Dominika Ivkića z glavo končal prek vrat, v isti minuti pa se je v lepi priložnosti znašel tudi Kojić, po njegovem strelu pa se je znova izkazal Zrnec.

Marko Brest FOTO: Damjan Žibert

V 78. minuti je dlani domačega vratarja ogrel tudi rezervist Marko Brest, Zrnec pa je štiri minute kasneje le kapituliral. Po kombinirani ljubljanski akciji je Jošt Urbančič poslal oster predložek z leve strani, na pravem mestu pa se je znašel Portugalec Diga in po strelu z desne strani zadel za 1:0 ter postavil končni izid na dvoboju. Ljubljanska ekipa bo jesenski del sezone končala z domačo tekmo proti Kopru, grosupeljska zasedba pa bo gostovala v Lendavi. Obe tekmi bosta 5. decembra. Izida, 17. krog:

Brinje Grosuplje - Olimpija 0:1 (0:0)

Diga 83. Koper - Celje 1:1 (0:0)

Irabor 81.; Kučys 54.

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