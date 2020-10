Olimpija z goloma Vombergarja in Samardžića do zmage na mestnem derbiju

Nogometaši Olimpije so po porazu v Sežani nujno potrebovali zmago v mestnem derbiju in so jo tudi dosegli. Še zdaleč ne s spektakularno predstavo, ampak bolj na mišice, tako kot je bilo to tudi na prejšnji domači tekmi proti Celju. Njihovo glavno orožje očitno postajajo prekinitve, tokrat so en gol dosegli po prostem strelu, drugega pa po kotu. Poleg zanesljivih obrambnih akcij je bilo to bolj ali manj to tudi vse, kar so na dolgočasni tekmi, na kateri ni bilo kartonov, pokazali. V vezni vrsti ni bilo pravih idej, zato tudi priložnosti ni bilo. Ljubljančani so v prvem polčasu, v katerem sta obe ekipi poskušali predvsem z nenatančnimi streli od daleč, sicer dosegli gol, mrežo je po strelu z razdaljeTima Maksa Elšnikazadel Đorđe Ivanović, a izkazalo se je, da je to storil iz nedovoljenega položaja.

Začetek drugega dela je obetal zanimivejšo predstavo, že v prvem resnejšem napadu se je po podaji Žana Trontlja Mustafa Nukić znašel neoviran pred Žigo Frelihom, toda njegov ne najboljši strel je končal v vratarjevih rokah. Kazen za neizkoriščeno priložnost je sledila v 57. minuti, ko je bil po prostem strelu, ki ga je z leve strani izvedel Radivoj Bosić, v kazenskem prostoru najvišji Andres Vombergar, Argentinec slovenskega rodu je z glavo premagal vratarja Igorja Vekića. Tudi drugi gol je padel po prekinitvi in z glavo, deset minut po prvem je bil po kotu natančen Miral Samardžić, ki je bil strelsko uspešen še na drugi domači prvenstveni tekmi (vmes je bil strelec tudi na pokalni tekmi v Brežicah). Po zanesljivem vodstvu je tekma potekala med obema kazenskima prostoroma, obe ekipi sta spet poskušali s streli od daleč, najbližje zadetku je bil Trontelj, ki je slabih deset minut pred koncem zatresel vratnico.

NK Olimpija - NK Bravo2:0 (0:0)

Vombergar 57., Samardžić 67.