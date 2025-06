Olimpija z milijonskim nakupom podrla rekord, Maribor okrepil Francoz

Dimitar Mitrovski je z zmaji podpisal triletno pogodbo, kot navaja spletni portal Transfermarkt pa je Olimpija zanj odštela milijon evrov. Mitrovski je v lanski sezoni v hrvaški ligi zbral 28 nastopov in dosegel osem zadetkov. Bil je pomemben člen pri zgodovinski uvrstitvi Varaždina v kvalifikacije za Konferenčno ligo.

V dveh sezonah in pol je za Varaždin zbral 71 nastopov in 13 zadetkov. Svojo nogometno pot je začel v domačem Skopju pri Rabotničkem. Leta 2015 se je preselil v Nemčijo, kjer je zastopal mlajše selekcije Hanse Rostock in Magdeburga. Že leto kasneje se je preselil v enega največjih evropskih klubov za razvoj mladih igralcev, Sporting.