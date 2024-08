Olimpija v Stožicah vodi že z 2:0!

Na tekmi med Olimpijo in Rijeko se je zbralo okoli 15 tisoč gledalcev. Med njimi je približno 2 tisoč navijačev Rijeke. Tekma odloča o nastopu v ligaškem delu Konferečne lige. Po izenačenju na Rujevici (1:1) pred tednom dni so zmaji celo v vlogi malenkostnih favoritov. Prenos tekme na Kanalu A in VOYO.