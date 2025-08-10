Svetli način
Nogomet

Olimpija z zmago odhaja na povratno tekmo v Albanijo

Domžale, 10. 08. 2025 19.47 | Posodobljeno pred eno minuto

S.V. , STA
Nogometaši ljubljanske Olimpije so v četrtem krogu Prve lige Telemach s 3:1 premagali Domžale. Za zmago Zmajev so poskrbeli Dino Kojić, Antonio Marin in Diogo Pinto. Olimpija je vpisala tretjo zmago, Domžale pa še četrti poraz.

Olimpija je bolje začela tekmo, v osmi minuti je bil zelo blizu vodilnemu zadetku Ivan Durdov, ko je močno sprožil z roba kazenskega prostora, žoga pa se je od prečke odbila na golovo črto in nazaj v polje. V 19. minuti je debitanta v domačih vratih Benjamina Matičiča malce preizkusil Alex Blanco, a je domžalski mladenič svoje delo dobro opravil.

Matičič je dobro posredoval tudi v 23. minuti po prostem strelu Antonia Marina močno z leve strani, Blanco pa je po pol ure zgrešil po protinapadu. Domači nogometaši dotlej niso ogrozili Matevža Dajčarja v ljubljanskih vratih, je pa v 33. minuti kar dobro streljal Marcel Lorber z 19 metrov, toda žogo poslal malo mimo vrat. Slabše je na drugi strani v 42. minuti streljal Durdov, ta pa je bil v 44. minuti še sam pred Matičičem, a je bil slednji uspešnejši.

Ivan Durdov
Ivan Durdov FOTO: NK Olimpija

Prav Durdov je bil prvi z nevarnim strelom tudi v drugem polčasu, ko je v 49. minuti poskusil z glavo, a za malenkost zgrešil cilj. Zato pa je dve minuti pozneje gostujoča ekipa le popravila učinkovitost. Jošt Urbančič je podal z leve strani v osrčje kazenskega prostora, tam pa je bil najvišji Dino Kojić in poskrbel za 1:0.

Že v 53. minuti so Domžale, ki so v zadnjih dneh izvedele še eno dobro novico, saj bodo dobile skoraj dva milijona evrov od prestopa Benjamina Šeška v Manchester United, izenačile. Takrat je Haris Vučkić prišel do žoge približno 15 metrov od vrat Olimpije in z nizkim strelom matiral Dajčarja za 1:1.

Povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Konferenčno ligo med albansko Egnatio in ljubljansko Olimpijo boste lahko v četrtek od 20.50 spremljali na Kanalu A in VOYO. Prva tekma v Stožicah se je končala brez golov. 

Olimpija pa je še enkrat hitro odgovorila. V 64. minuti je Peter Agba podal z leve strani, Marin pa je z glavo z več kot 11 metrov zadel za 2:1. V 70. minuti je spet Matičič dobro reagiral po Kojićevem poskusu, v 74. minuti pa je imel po protinapadu Marko Brest na voljo zaključno žogo, vendar je zgrešil iz ugodnega položaja.

Marin je takoj zatem spet poskrbel za nekaj Matičičevega dela, mladi vratar domačih pa je še naprej reševal svojo ekipo, ki je z napakami ponujala priložnosti Ljubljančanom. Do ene pa so v 85. minuti prišli še domačini, ko je Luka Kambič močno sprožil z roba kazenskega prostora, izkazal pa se je Dajčar.

V 93. minuti je Matičič naredil prekršek nad Alexom Tammom, tako da so imeli gosti na voljo enajstmetrovko, to pa je v 95. zanesljivo izvedel Diogo Pinto za končnih 3:1.

Izidi, Prva liga Telemach, 4. krog:

Domžale - Olimpija 1:3 (0:0)

Bravo - Aluminij 1:2 (1:0)

Koper - Radomlje 1:2 (0:2)

nogomet prva liga telemach slovenska liga olimpija domžale
RUBEŽ
10. 08. 2025 19.44
Domači Albanci bido premagali gostujiče Albance.
