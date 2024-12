Olimpija z zmago proti Radomljam do naziva jesenskega prvaka

Vodilna ekipa slovenskega prvenstva je v zadnjem obdobju v izjemni formi. Ljubljančani na zadnjih devetih tekmah ne poznajo poraza, od tega so zmagali na osmih tekmah in osemkrat mrežo ohranili nedotaknjeno. Med tednom so v konferenčni ligi ugnali severnoirski Larne in so tik pred napredovanjem v spomladanske izločilne boje.

Radomljani so po nizu štirih zmag v domačem prvenstvu zatem nanizali tri zaporedne poraze v vseh tekmovanjih, dva v ligi, vse skupaj pa se je začelo s pokalnim porazom prav proti današnjemu tekmecu.

Po 11. zmagi v sezoni imajo varovanci Victorja Sancheza na vrhu lestvice že osem točk naskoka pred najbližjimi zasledovalci. Radomljani po devetem porazu ostajajo osmi s 17 točkami, za sedmo Muro zaostajajo za štiri točke, pred zadnjima ekipama pa imajo še vedno lepo zalogo prednosti.

Olimpija si je hitro pripravila prvo priložnost, po desni strani je strel Raula Florucza končal v naročju gostujočega vratarja Emila Velića. Začetek je minil povsem v znamenju zeleno-belih, ki so tekmeca stisnili pred lasten gol in mu skrili žogo.

V 15. minuti si Dino Kojić po predložku žoge ni dobro zaustavil, tako da je pravočasno posredoval Velić, nekaj trenutkov zatem je Florucz z roba kazenskega prostora meril mimo.