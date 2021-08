Olimpija z zmago proti Sežani ostaja neporažena

Ljubljančani so na tekmi prvi resno zagrozili, ko je nekdanji član Tabora Aldair Djalo v deveti minuti prišel v kazenski prostor, na koncu pa žogo poslal mimo gola. Ob tem se je s skokom in posledično podajo do Aldairja izkazal novinec v Olimpijinem napadu Lamine Tall.

Prav on je v 34. minuti priigral najstrožjo kazen za Olimpijo, potem ko ga je na robu kazenskega prostora spotaknil Klemen Nemanič. Sežanci se z odločitvijo sodnikov niso strinjali, a kot se je izkazalo, to zanje ni imelo hudih posledic, saj je Jan Koprivec nato obranil strel Timija Maxa Elšnika z bele pike.