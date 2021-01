Olimpija za Ostrca prejela tudi ponudbo velikega Bayerna

Enrik Ostrcse bo najverjetneje že v sredo tudi uradno preselil v Francijo, k vodilni ekipi druge lige Troyesu, ki je v lasti podjetja City Football Group, pod "dežnikom", katerega je seveda tudi vsemogočni premierligaš Manchester City. Za 18-letnega vezista, ki ga na Ljubljano veže le še polletna pogodba, naj bi vodstvo Olimpije iztržilo nekaj več kot milijon evrov odškodnine. Po nekaterih informacijah bi lahko City Football Group Ostrca ob podpisu pogodbe posodil nazaj v Ljubljano tudi za sezono 2021/22, v vsakem primeru pa bo šlo za enega najodmevnejših prestopov v eri predsednika Milana Mandarića.

Še bolj bi verjetno odmevala selitev k Bayernu, aktualnemu nemškemu in evropskemu prvaku, ki se je po naših informacijah zelo resno "ogrel" za Ostrca in Olimpiji avgusta poslal tudi uradno ponudbo, ki pa je Ljubljančani niso sprejeli. Po dolgotrajnih pogovorih s City Football Groupom pa je očitno zdaj že vse dogovorjeno za sedmi milijonski posel pod Mandarićevo taktirko po Ezekielu Hentyju, Andražu Šporarju, Mihu Zajcu, Issahu Abassu, Andresu Vombergarjuin Filipu Uremoviću.

Ostrčev prestop gre na "večni" lestvici umeščati med prestopa Vombergarja in Uremovića, za katera naj bi "zmaji" iztržili okrogel milijon evrov, in selitev Jana Oblakav vrste portugalske Benfice, ki je Olimpiji več let pred Mandarićevim prihodom v klub odštela 1,7 milijona evrov.