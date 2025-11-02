Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Olimpija znova izgubila, tokrat je bil boljši Koper

Koper, 02. 11. 2025 17.16 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
5

Na Bonifiki sta se udarila domači Koper in gostujoča Olimpija. Gostje so želeli prekiniti svoj niz treh tekem brez ligaške zmage, vendar so jim kanarčki z golom Matonda prekrižali načrte. Zmaji ostajajo na skromnem petem mestu in za četrtim mestom zaostajajo za šest točk. Koper pa nadaljuje svoj niz neporaženosti pod vodstvom Zorana Zeljkovića.

Federico Bessone
Federico Bessone FOTO: Luka Kotnik

Aktualni prvaki iz Ljubljane so v derbi kroga krenili s slabo popotnico. Prejšnji teden so doma izgubili proti zadnjeuvrščeni ekipi prve lige Domžalam. Za vodstvo zmajev je s svojim prvencem v zeleno-belem dresu poskrbel Dimitar Mitrovski, Domžale pa so v drugem polčasu rezultat v svoj prid obrnili z zadetkoma Aleksandra Kahvića in Reneja Hrvatina. Koprčani pa so doma remizirali z Radomljami z izidom 1:1.

Strateg osemkratnih prvakov Federico Bessone je dodobra premešal postavo v primerjavi z zadnjo ligaško tekmo. Namesto najboljšega strelca zmajev Ivana Durdova je priložnost znova dobil Alex Tamm, ki je na sredini pokalni tekmi proti Šenčurju vpisal svoj prvi zadetek v letošnji sezoni. Na položaj levega bočnega branilca se je vrnil Jošt Urbančič, zamenjal je Alexa Blanca, ki je bil tarča številnih kritik po slabi predstavi na tekmi proti Domžalam. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V prvem polčasu sta bili moštvi dokaj izenačeni. Malenkost boljše priložnosti so si priigrali domačini, kljub temu pa sta ekipi na premor odšli z izenačenim izidom. Marko Brest si je v 32. minuti prislužil rumeni karton, kar pomeni, da bo izpustil naslednjo ligaško tekmo proti Primorju. Ob polčasu je v igro vstopil Durdov, ki je zamenjal znova neučinkovitega Tamma. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na začetku druge polovice so pobudo prevzeli gostje. Mladi Mateo Ačimović je bil blizu svojemu ligaškemu prvencu v zeleno-belem dresu. Diogo Pinto in Ivan Durdov sta oba stala iz oči v oči z domačim vratarjem Metodom Jurharjem, a nista uspela svoji ekipi prinesti vodstva. V 67. minuti pa je sledila kazen. Isaac Matondo je po lepi kombinaciji z Josipom Iličićem ušel gostujoči obrambi in premagal Matevža Dajčarja v vratih Olimpije. 

V 84. minuti so domači zahtevali enajstmetrovko, ko je Jan Gorenc v kazenskem prostoru podrl Lea Rimca. Sodnik Aleksandar Matković je po ogledu posnetka dosodil prosti strel za Olimpijo, saj je 19-letni Slovenec pred tem igral z roko. Ljubljančani so po prejetem zadetku sicer prevzeli pobudo tekme, vendar si niso uspeli pripraviti konkretne priložnosti. Koper je tako po zamenjavi trenerja na Bonifiki premagal tako Maribor kot tudi Olimpijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zmaji tako nadaljujejo svojo nočno moro v prvi slovenski ligi. S porazom na Bonifiki se je niz ligaških tekem brez zmage povečal že na štiri. Ljubljančani so imeli znova težave z neučinkovitostjo pred vrati in nestabilnostjo v obrambi. Koprčani pa nadaljujejo svoj niz neporaženosti pod vodstvom Zeljkovića in so svojo prednost pred petouvrščeno Olimpijo povečali na šest točk, za Mariborom, ki zaseda drugo mesto, pa zaostajajo za dve točki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Olimpija Koper Prva liga
Naslednji članek

Real Madrid kraljuje po številu dosojenih enajstmetrovk

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
02. 11. 2025 18.34
Včasih je imel vsak svoje barve kluba sedaj pa nekaj mavričnega skupaj sklanfajo kar ni podobno ničemer
ODGOVORI
0 0
Rabbit
02. 11. 2025 17.46
+1
Kako pa naj napišem da ne bo brisano? Naj vržejo te roza drese v smeti?
ODGOVORI
1 0
Rabbit
02. 11. 2025 17.42
+2
Najprej naj vržejo v kanto za smeti te LGBT drese pa bo mogoče že kaj bolje, sicer ste pa letos že VSE zavozili. Sedaj vas bo še Celje potolklo za pokal, pol pa adijo!
ODGOVORI
2 0
Šumsko voče
02. 11. 2025 17.40
+1
Bravoooo Koper👍👍👍👍
ODGOVORI
2 1
Sixten Malmerfelt
02. 11. 2025 17.39
+4
Na koncu bo Olimpija igrala za obstanek! Kaj so naredili v dveh letih iz tega kluba!
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330