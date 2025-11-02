Olimpija znova izgubila, tokrat je bil boljši Koper

Na Bonifiki sta se udarila domači Koper in gostujoča Olimpija. Gostje so želeli prekiniti svoj niz treh tekem brez ligaške zmage, vendar so jim kanarčki z golom Matonda prekrižali načrte. Zmaji ostajajo na skromnem petem mestu in za četrtim mestom zaostajajo za šest točk. Koper pa nadaljuje svoj niz neporaženosti pod vodstvom Zorana Zeljkovića.

Federico Bessone

Aktualni prvaki iz Ljubljane so v derbi kroga krenili s slabo popotnico. Prejšnji teden so doma izgubili proti zadnjeuvrščeni ekipi prve lige Domžalam. Za vodstvo zmajev je s svojim prvencem v zeleno-belem dresu poskrbel Dimitar Mitrovski, Domžale pa so v drugem polčasu rezultat v svoj prid obrnili z zadetkoma Aleksandra Kahvića in Reneja Hrvatina. Koprčani pa so doma remizirali z Radomljami z izidom 1:1. Strateg osemkratnih prvakov Federico Bessone je dodobra premešal postavo v primerjavi z zadnjo ligaško tekmo. Namesto najboljšega strelca zmajev Ivana Durdova je priložnost znova dobil Alex Tamm, ki je na sredini pokalni tekmi proti Šenčurju vpisal svoj prvi zadetek v letošnji sezoni. Na položaj levega bočnega branilca se je vrnil Jošt Urbančič, zamenjal je Alexa Blanca, ki je bil tarča številnih kritik po slabi predstavi na tekmi proti Domžalam.

V prvem polčasu sta bili moštvi dokaj izenačeni. Malenkost boljše priložnosti so si priigrali domačini, kljub temu pa sta ekipi na premor odšli z izenačenim izidom. Marko Brest si je v 32. minuti prislužil rumeni karton, kar pomeni, da bo izpustil naslednjo ligaško tekmo proti Primorju. Ob polčasu je v igro vstopil Durdov, ki je zamenjal znova neučinkovitega Tamma.

Na začetku druge polovice so pobudo prevzeli gostje. Mladi Mateo Ačimović je bil blizu svojemu ligaškemu prvencu v zeleno-belem dresu. Diogo Pinto in Ivan Durdov sta oba stala iz oči v oči z domačim vratarjem Metodom Jurharjem, a nista uspela svoji ekipi prinesti vodstva. V 67. minuti pa je sledila kazen. Isaac Matondo je po lepi kombinaciji z Josipom Iličićem ušel gostujoči obrambi in premagal Matevža Dajčarja v vratih Olimpije. V 84. minuti so domači zahtevali enajstmetrovko, ko je Jan Gorenc v kazenskem prostoru podrl Lea Rimca. Sodnik Aleksandar Matković je po ogledu posnetka dosodil prosti strel za Olimpijo, saj je 19-letni Slovenec pred tem igral z roko. Ljubljančani so po prejetem zadetku sicer prevzeli pobudo tekme, vendar si niso uspeli pripraviti konkretne priložnosti. Koper je tako po zamenjavi trenerja na Bonifiki premagal tako Maribor kot tudi Olimpijo.

Zmaji tako nadaljujejo svojo nočno moro v prvi slovenski ligi. S porazom na Bonifiki se je niz ligaških tekem brez zmage povečal že na štiri. Ljubljančani so imeli znova težave z neučinkovitostjo pred vrati in nestabilnostjo v obrambi. Koprčani pa nadaljujejo svoj niz neporaženosti pod vodstvom Zeljkovića in so svojo prednost pred petouvrščeno Olimpijo povečali na šest točk, za Mariborom, ki zaseda drugo mesto, pa zaostajajo za dve točki.