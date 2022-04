Olimpija želi v Kopru zakuhati prvenstvo

Za zeleno-belimi je zmaga proti sežanskemu Taboru. Igra Olimpije ni bila najboljša, tega se zaveda tudi Marijan Čabraja, a v pogovoru za uradno klubsko spletno stran pravi, da je trenutno najbolj pomembno, da zbirajo točke: "V tekmo smo vstopili dobro in prevladovali na igrišču. Po doseženem zadetku smo se nekoliko povlekli nazaj, kar se ne bi smelo zgoditi, ampak trenutno so najbolj pomembne tri točke. Borimo se za Evropo, zato je ključnega pomena, da zmagujemo. Čim prej moramo prisvojiti trenerjeve ideje in potem se bo naša igra samo še izboljševala." Velikonočne praznike je preživel z družino: "Prosta dneva sem namenil predvsem počitku. Odšel sem domov k družini in se dobro odpočil. Sedaj se vračamo na delo. Čaka nas zahtevna tekma s Koprom, ki je napadalno zelo dobra ekipa. Za gledalce bo obračun zagotovo zanimiv." Cilj v Kopru je jasen. Kljub temu da so Primorci eno mesto nad zmaji, je bočni branilec prepričan, da so favoriti zeleno-beli in tako bodo tudi krenili v srečanje: "Mi smo Olimpija, vselej gremo na tri točke, tu sploh ni dileme. Razmišljamo samo o zmagi." Varovanci Roberta Prosinečkega se borijo za mesta, ki zagotavljajo igranje v kvalifikacijah za Konferenčno ligo: "Naša mentaliteta mora biti zmagovalna. Na vsakem srečanju do konca sezone mora biti naš cilj zgolj in samo zmaga. Verjamem, da je temu že zdaj tako in da vsak posameznik razmišlja samo o zmagah. Zagotoviti si moramo igranje v evropskem tekmovanju in ne dvomim, da nam bo uspelo. Zadnjih pet krogov nam bo služilo tudi kot dobra podlaga za naslednjo sezono, da do konca osvojimo trenerjeve zamisli."