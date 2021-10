Sežanci in Domžalčani nerazpoloženi v napadu

Domači, ki so igrali brez kaznovanega branilca Klemna Nemaniča, so imeli že po minuti izvrstno priložnost za vodstvo, ko je iz bližine iz prve udaril Rodrigue Bongongui, izkazal pa se je Ajdin Mulalić. Na drugi strani je Dejan Georgijević po protinapadu v peti minuti zgrešil cilj. Zeni Husmani je bil naslednji pri Domžalah s strelom, z 20 metrov je meril preveč po sredini. Dino Stančič, s šestimi goli na vrhu strelske lestvice, je na tekmi igral s številko 46 na hrbtu, ki je pripadala Mihi Hladu, mlademu nogometašu Tabora, ki okreva po težji poškodbi glave (za njegovo okrevanje so danes zbirali sredstva v Sežani). Nase pa je Stančič danes prvič opozoril v 22. minuti, a ni ugnal Mulalića. Isti igralec je bil v akciji tudi nekaj minut pozneje, ko je podal pred vrata do Bongonguija, toda slednjemu spet ni uspelo zadeti, tako kot ne Georgijeviću in Alenu Jurilju z glavo na drugi strani. Kmalu po začetku drugega polčasa je Jan Koprivec brez posebnih težav ustavil poskus Senijada Ibričića, pozneje pa resnih nevarnosti za ena ali druga vrata ni bilo, nekaj konkretnejši so bili gostje. Potem ko sta ekipi nadaljevali bolj ali manj z igro med obema kazenskima prostoroma, je v 79. minuti Georgijević sam prišel po levi strani pred vrata, toda na koncu slabo izvedel poskus loba. V 84. minuti je Arnel Jakupović z desne strani zadel zunanji del sežanske mreže. Eno lepših priložnosti je pri domačih v 87. minuti imel Marko Krivičić, ko se je znašel sam v bližini gola, a se je zapletel in padel, namesto da bi streljal, tako da je ostalo pri začetnem izidu.

Tabor bo v 13. krogu 17. oktobra gostoval pri Olimpiji, Domžale pa bodo gostile Koper.

Izida, PLTS, 12. krog:

CB24 Tabor Sežana - Domžale 0:0



