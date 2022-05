Bronasti zmaji gledajo naprej: Čez leto dni prvi na lestvici

Nogometaši Olimpije so sezono končali z zmago in boljšim medsebojnim izkupičkom proti Celjanom. Varovanci Roberta Prosinečkega so ob porazu in neodločenem izidu drugič v sezoni ugnali moštvo iz knežjega mesta in tekmovalno sezono 2021/22 sklenili na tretjem mestu. Že pred tem so si zagotovili nastop v kvalifikacijah za konferenčno ligo, kljub temu pa so v zadnjem krogu igrali precej bolj poletno kot Celjani, ki so ostali na osmem mestu prvenstvene lestvice. Zmaji so si zmago v Celju priigrali že v prvem polčasu. Junak Olimpije je bil Mario Kvesić, ki se je dvakrat vpisal med strelce. Kvesić se je v knežjem mestu razveselil svojega sedmega in osmega zadetka v sezoni, s čimer je sezono sklenil kot drugi najboljši strelec Olimpije. Več golov (12) je zabil le Mustafa Nukić. "Tekme zadnjega kroga so vedno zahtevne. Noge so bile precej utrujene, tudi psihično smo bili izžeti. Toda kljub temu smo odigrali dobro tekmo. In res sem vesel, da smo sezono sklenili z zmago, s katero smo si na koncu priigrali tretje mesto na lestvici. Zdaj odhajamo na dopust, ki ne bo dolg, potem se bomo že začeli pripravljati na novo sezono. Na sezono, v katero se bomo podali z jasnim ciljem: Biti čez leto dni prvi na lestvici," je za uradno spletno stran ljubljanskega kluba poudaril Kvesić.