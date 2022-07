Olimpija se bo za uvrstitev v naslednji krog še močno potila

Kakorkoli, Ljubljančani so igrali po napotkih novega stratega, Španca Alberta Riere, in dvoboj odprli navdahnjeno ter takoj prevzeli terensko pobudo, a so gostje ne krivi ne dolžni povedli že iz prve prave akcije, ko je po protinapadu strel Cabrala Barbose Matevž Vidovšek najprej odlično ubranil, a je žoga priletela v Aljaža Krefla, ki je dosegel avtogol, in tekma je dobila povsem drugo dimenzijo. Po šoku so zeleno-beli potrebovali nekaj minut, da so se zbrali in ponovno začeli prevladovati. V 17. minuti je imel kapetan zmajev Timi Max Elšnik prvo priložnost za domače na srečanju. Sprožil je z razdalje 20 metrov in žoga je poletela kakšen meter čez gol. Sledil je nov pritisk zmajev, toda brez konkretnih situacij pred tekmečevimi vrati, zato pa so bili Luksemburžani večkrat nevarni iz protinapadov. Izid se do konca prvega dela ni več spremenil, je pa sredi prvega polčasa sledila prekinitev, saj so domači privrženci, tu mislimo na navijaško skupino Green Dragons, ki so se zbrali v lepem številu, uprizorili "bakljado".