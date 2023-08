Zmaji slavili v lokalnem obračunu

Olimpija je v napornem ritmu domačih in evropskih tekem gostila Domžale, ki jih je prvič vodil nekdanji Olimpijin strateg in igralec Dušan Kosić. Domžalčani so favoriziranim zeleno-belim sicer nudili dober odpor, a bili na koncu prekratki za kakšno točko. Vse tri je domačim zagotovil Marcel Ratnik, ki je zadel z velike razdalje. Moštvo Joaa Henriquesa je po treh tekmah pri dveh zmagah in porazu, Domžale pa pri zmagi, neodločenem izidu in porazu. Olimpija je v uvodnih minutah prevladovala, si priigrala nekaj (pol)priložnosti, najnevarnejši pa je bil Pedro Lucas, ko je v sedmi minuti po kotu z leve strani streljal z glavo, Gašper Tratnik v domžalskih vratih pa je dobro posredoval. Domžalčani so prvič v napadu nase opozorili v 15. minuti, a niso izvlekli več od blokiranega strela, pozneje pa je spet zavladala domača zasedba, ki je imela v 19. in 24. minuti obetavni akciji, a obakrat njenima igralcema, Lucasu in Svitu Sešlarju, ni uspelo zadeti iz bližine.