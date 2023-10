Vidovšek: Green Dragons so z nami, 'kavč selektorji' pa samo govorijo, da bodo prišli ...

"Žalostno je, ker vemo, da takih tekem ni vsak dan. Veliko ljudi govori in piše po spletu, na stadionu pa jih ni. Green Dragons so z nami, kavč selektorji pa samo govorijo, da bodo prišli, če se osvoji naslov, dvojna krona, Evropa ... Bili pa so le na odločilnem derbiju in ko so bile zastonj žoge, pa še proti Galatasrayu in Ludogorcu. Vedno so nekakšni izgovori," je povedal Vidovšek. Trener Olimpije Joao Henriques je pristavil, da pričakujejo težko tekmo. "Smo v konferenčni ligi in tu je težka vsaka tekma," je dejal, a po drugi strani dodal, da bo imel na voljo polno zasedbo, težav s poškodbami ni.