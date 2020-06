Olimpija se iz Sežane vrača s tremi točkami

Čeprav je ljubljanski trener Safet Hadžić v kadru pogrešal kaznovana Mackyja Bagnacka in Endrija Čekičija ter poškodovana Vitjo Valenčiča in Bojana Kneževića, pa je vodilna ekipa še tretjič v sezoni premagala tekmece s Krasa. Hkrati je dosegla tudi svojo tretjo zaporedno zmago in obdržala pet točk prednosti pred drugouvrščenim Celjem. Tabor pa je doživel prvi poraz po štirih tekmah in začasno ostaja šesti.

Tekmo v Sežani so odločneje začeli izbranci Maura Camoranesija, dvakrat je bil nevaren Stefan Stevanović. Najprej je v peti minuti z desne strani z diagonalnim strelom malo zgrešil, v 19. minuti pa v ljubljanskem kazenskem prostoru ni unovčil napačne podaje Nejca Vidmarja. V 23. minuti so domači neuspešno zahtevali enajstmetrovko, ko je Rodrigue Bongongui padel ob Danielu Kamyju, na drugi strani pa so jo dobili gosti v 29. minuti, potem ko je Denis Kouao podrl Stefana Savića. Zanesljiv izvajalec z bele pike je bil Luka Menalo, ki je dosegel svoj osmi gole v sezoni.

V drugem polčasu so v 50. minuti najprej zagrozili domači, nov dvoboj s Stevanovićem je dobil Vidmar, ki se je izkazal s posredovanjem z desno roko. Malce zatem pa je z roba kazenskega prostora previsoko meril Mario Babić. V 60. minuti je priložnost za igro po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe dobil Nik Kapun. Štiri minute pozneje pa se je njegov mladi soigralec in debitant Enrik Ostrc prvič vpisal med strelce v prvi ligi, ko se je odločil za strel z več kot 25 metrov in premagal Davida Šugića. V 86. minuti se je še drugič na tekmi in skupno devetič v prvenstvu med strelce vpisal Menalo, ko je prodrl v kazenski prostor in ob prepočasnem Mariu Zebiću zadel rahlo z leve strani. Malo zatem so domači zadeli vratnico in tudi prečko prek Dina Stančiča, ki je celo zahteval zadetek, a se izid ni več spremenil.

Tabor bo v 27. krogu prihodnjo soboto gostoval v Murski Soboti, Olimpija pa bo gostila Celje.

Izid:

CB24 Tabor Sežana - Olimpija Ljubljana0:3 (0:1)

0:1 Menalo (29./11 m), 0:2 Ostrc (65.), 0:3 Menalo (86.)