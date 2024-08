Razigrana Olimpija pod vodstvom novega trenerja nadaljuje stoodstotni niz

Olimpija in Nafta sta v Stožicah sklenili tretji krog prve lige. Vlogo favorita so upravičili zmaji, ki so se s tretjo zaporedno zmago na vrhu lestvice pridružili Muri. V prvem polčasu je v polno meril Ivan Durdov, končni izid (2:0) je na začetku drugega postavil Nemanja Motika.

Victor Sanchez se je na peti uradni tekmi v vlogi trenerja zmajev razveselil pete zmage. FOTO: NK Olimpija Ljubljana icon-expand

V taboru domačih so nedvomno že pogledovali proti četrtkovemu obračunu s Šerifom iz Tiraspola (prenos na Kanalu A in VOYO), saj je Victor Sanchez v primerjavi z drugo tekmo proti Polisji v prvi postavi opravil kar sedem sprememb. Na drugi strani je Nafta obračun pričakala samozavestna, potem ko je v prejšnjem krogu po preobratu z 2:1 ugnala Radomlje. Ljubljančani so odločno vstopili v srečanje in bili za uvodni pritisk nagrajeni v osmi minuti. Nemanja Motika je kakih 30 metrov od gostujočih vrat vzel žogo nepozornemu Roku Pirtovšku, ki bi kot kapetan in najizkušenejši nogometaš svoje ekipe nostavno moral bolj zrelo odreagirati. Do žoge je prišel Ivan Durdov in rutinirano premagal nekdanjega soigralca Žana Mauricia. Za Durdova je bil to že tretji gol na zadnjih tekmah, potem ko je odločil zmagovalca proti Kopru in ukrajinski Polisji.

Zmaji so po doseženem golu pritisk le še stopnjevali in bili do konca polčasa nekajkrat zelo blizu povišanju prednosti. V 22. minuti je iz obrata v malonogometnem slogu streljal Motika, Durdov pa odbitka ni uspel pretvoriti v gol. V 35. minuti je zelo aktitvni Motika poskušal še enkrat, ko je z leve strani prišel v kazenski prostor, a je bil Mauricio na pravem mestu. Prvo nevarno akcijo Ljubljančanov po desni strani smo videli dve minuti kasneje, ko predložka Justasa Lasicksa ni uspel izkoristiti Diogo Costa Pinto. Z glavo je meril mimo daljše vratnice. V prvih 45 minutah je bil Matevž Vidovšek v vratih zmajev brez resnejšega dela.

Motika hitro razblinil dvome o zmagovalcu Nafta je na začetku nadaljevanja pokazala več ofenzivnih ambicij. Hristijan Georgievski je v 54. minuti nevarno zapretil z razdalje po odvzeti žogi, a je žoga švignila mimo leve vratnice. Opozorilo za zmaje je hitro zaleglo, saj so Sanchezovi varovanci le tri minute kasneje odgovorili in z drugim zadetkom bolj kot ne že odločili zmagovalca. Za trud v prvem polčasu je bil nagrajen Motika, čigar strel je za hrbet svojega vratarja preusmeril Luka Dumančić. V naslednjem napadu bi na semaforju kaj lahko pisalo že 3:0, a je Durdov po novem odličnem predložku Lasickasa z glavo meril za malenkost mimo.

Najlepši priložnosti za goste zapravil rezervist Kljun Zmaji so do konca "stopili" na žogo in srečanje rutinirano pripeljali do konca. Morda bi bilo drugače, če ne bi obramba domačih v 78. minuti odbila poskus rezervista Toma Kljuna, ki bi najverjetneje končal za hrbtom Matevža Vidovška. Isti igralec je imel še eno sijajno priložnost, ko je v situaciji "ena na ena" meril mimo vrat. Olimpija je tako prišla do tretje zmage in ob Muri ostaja edina stoodstotna. Nafta je pri zmagi in dveh porazih, kar jo ob slabši gol razliki s Celjem in Radomljami uvršča na osmo mesto.

