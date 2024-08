Ob polčasu mreži mirujeta, zmaji marširajo proti play-offu

Na Kanalu A in VOYO lahko spremljate prenos tekme 3. kroga kvalifikacij za preboj v Konferenčno nogometno ligo med moldavskim Šerifom in ljubljansko Olimpijo. Zmaji so prvo tekmo v Stožicah dobili s 3:0. V Tiraspolu mreži ob polčasu še mirujeta (0:0). Olimpija se bo v primeru napredovanja pomerila proti poražencu švedsko-hrvaškega dvoboja iz Lige Evropa Elfsborg - Rijeka.