Sanchez: Uspeli smo se prilagoditi na vse, zato je zmaga toliko slajša

Olimpija je bila na eni strani pragmatična in na drugi dovolj igriva v ključnih trenutkih tekme, da je na severu Evrope z zadetkoma Marka Bresta in Petra Agbe ugnala Helsinke ter se tako spravila v položaj, ko lahko tri tekme pred koncem ligaškega dela povsem realno razmišlja o večjih stvareh. "Vedeli smo, da nas čaka zahtevna tekma na precej posebni in iztrošeni travnati površini. Zato sem še toliko bolj zadovoljen s pristopom in prikazano igro naših nogometašev. Ravno iz omenjenih razlogov sem nekoliko prilagodil taktično postavitev in premešal začetno enajsterico. Na koncu se je obrestovalo, da sem med polčasoma malce povzdignil ton glasu, saj smo v drugem delu prevladovali na igrišču," se je druge zmage v dozdajšnjem delu evropske sezone razveselil Sanchez.

Trije nosilci ljubljanske igre - Agostin Doffo, Jorge Silva in Raul Florucz - so se uspeli nekoliko spočiti pred prihajajočim večnim derbijem v Stožicah, kar je bil eden od ciljev španskega stratega. "Prav zaradi travnate površine na Finskem sem se nekoliko bal morebitnih novih poškodb, zato smo se zavestno odločili za spremembe v začetni postavi. Na svojem računu imamo velikih šest točk in se z odlično popotnico oziramo k derbiju z Mariborom," je dodal Sanchez.