Florucz se je odkupil za neumnost, šampanjec v Stožicah že na hladnem

Pot do zanesljivih treh točk je v 21. minuti začel Antonio Marin , ki je bil natančen z bele točke. Nekdaj veliki up hrvaškega nogometa je dolgo okreval po poškodbi križnih vezi. To je bil njegov prvi start v tej sezoni in tudi prvi zadetek. Olimpija je v njem dobila nogometaša, ki ji bo v zaključku sezone prišel še kako prav.

Po zmagi nad Nafto, pri kateri je končni izid z mojstrskim strelom na daljšo vratnico postavil prav Florucz, je bil Sanchez glede svojega najbolj potentnega aduta v napadu povsem drugače nastrojen. "Takšne stvari rešujemo znotraj garderobe. Vsi delamo napake, pomembno je, da se zanje opravičimo in se iz njih nekaj naučimo. Kaj takšnega (rdeči karton, op. a.) se verjetno ni zgodilo zadnjič. Njegova predstava, vložen trud in na koncu zadetek kažejo, da je to že odmislil."

To je bil za Florucza deseti prvenstveni zadetek v tej sezoni, s čimer je daleč najboljši strelec. Drugo mesto si s sedmimi goli deli kar šest nogometašev.

Sanchez pred odločilnim dvobojem zagotavlja: Samozavest samo raste

Nasploh je lahko Sanchez zelo zadovoljen z videnim v ledeno mrzlem nedeljskem popoldnevu v Stožicah. Njegovi varovanci nasprotniku v drugem polčasu niso dovolili niti enega strela v okvir. Matevž Vidovšek je bolj kot ne zgolj s pogledom spremljal prevlado soigralcev.

"Če sem na kaj ponosen, je to, da naša samozavest v nobenem trenutku ni pod vprašajem. Že od začetka sezone vsi igrajo na visokem nivoju. S tem ne mislim samo na tekme, ampak tudi na delo na treningu. In tako naša samozavest samo raste. Igrali smo dober nogomet in prišli do zanesljive zmage, kar je zelo pomembno pred izzivom, ki nas čaka v četrtek," je razplet obračuna komentiral španski strokovnjak.

Prednost devetih točk? Skušali jo bomo povečati ...

Olimpija koraka na poti do novega naslova prvaka, saj ima pred najbližjima zasledovalcema Mariborom in Bravom že velikih devet točk prednosti. O tem, kdo je njihov največji tekmec, pa v zmajevem gnezdu ne razmišljajo. "Vedno pravim, da moraš, ko si na vrhu, najprej gledati nase, saj te vsi želijo premagati. Tekmujemo proti vsem, zato se osredotočamo nase. Pred začetkom drugega dela sezone sem rekel, da prednosti ne bomo branili, ampak jo bomo skušali povečati. In to počnemo," je pojasnil Sanchez.